Jubilados y pensionados de la mínima cobrarán en marzo el bono de $70.000

A forma de ejemplo, un jubilado con un haber de $164.445 recibirá un bono de $40.000, alcanzando de esta forma los $204.445, precisó el organismo de seguridad social.

La ANSES comenzará a pagar el bono a partir del martes 5 de marzo y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cuyos documentos terminan en 0, 1, 2, 3, 4 y 5 recibirán el bono ese día.

El resto de titulares de jubilaciones y pensiones lo cobrarán junto a su haber en la fecha que les corresponde por calendario.

Además, destacó el comunicado que “el aumento por Ley de Movilidad alcanza a todas las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y a las asignaciones”.

El bono es para todos los que cobran menos de lo que da la mínima menos el bono. Es decir, para todos los que están por debajo de 206.000 hasta alcanzar ese número.

Al respecto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, también recordó que en marzo asciende a $52.554.

El miércoles pasado, el ministro Caputo durante una entrevista anticipó el bono y dijo al respecto del haber jubilatorio que “esa es la jubilación mínima pero no podemos darnos el lujo de no cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones y como no pasó la ley, tenemos que compensarlos”.

Los jubilados perdieron una cifra considerable en los últimos años.

Por último, los que cobren un haber mínimo y hayan acreditado 30 años de aportes efectivos sin moratoria recibirán, junto con el haber y el bono, un complemento equivalente al 82% el Salario Mínimo, Vital y Móvil de $31.851.

Calendario de jubilaciones y pensiones para marzo de 2024: cuándo cobro

Las fechas de cobro para los jubilados, pensionados y beneficiarios de las pensiones no contributivas varían según el número en que termine el documento nacional de identidad (DNI) de cada beneficiario. En los casos que corresponda, el bono adicional se cobra junto con el haber mensual de marzo.

Fechas de cobro de jubilaciones mínimas en marzo de 2024

DNI terminado en 0: desde el 08 de marzo

DNI terminado en 1: desde el 11 de marzo

DNI terminado en 2: desde el 12 de marzo

DNI terminado en 3: desde el 13 de marzo

DNI terminado en 4: desde el 14 de marzo

DNI terminado en 5: desde el 15 de marzo

DNI terminado en 6: desde el 15 de marzo

DNI terminado en 7: desde el 18 de marzo

DNI terminado en 8: desde el 19 de marzo

DNI terminado en 9: desde el 20 de marzo

Fechas de cobro de las jubilaciones que superan el haber mínimo en marzo de 2024

DNI terminado en 0 y 1: a partir del 21 de marzo

DNI terminado en 2 y 3: a partir del 22 de marzo

DNI terminado en 4 y 5: a partir del 25 de marzo

DNI terminado en 6 y 7: a partir del 26 de marzo

DNI terminado en 8 y 9: a partir del 27 de marzo

Fechas de cobro de las Pensiones no Contributivas (PNC) en marzo de 2024

DNI terminado en 0 y 1: a partir del 1 de marzo

DNI terminado en 2 y 3: a partir del 4 de marzo

DNI terminado en 4 y 5: a partir del 5 de marzo

DNI terminado en 6 y 7: a partir del 6 de marzo

DNI terminado en 8 y 9: a partir del 7 de marzo