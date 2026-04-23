Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: "Vi a una persona tapada y completamente hinchada"

Live Blog Post

Las fotos que provocaron la salida de Gianinna de la sala

Giannina Maradona no pudo contener el impacto y decidió salir de la sala de audiencias cuando mostraron fotos de cómo estaba la casa el día de la muerte de Maradona.

Farías fue el encargado de contar cómo estaba el lugar donde falleció Diego. "La habitación era más chica que la cocina. Había un sanguche de miga arriba del escritorio, y el lugar estaba lleno de ropa deportiva. Había sueros, botellas de agua mineral y medicación. Nada más de uso médico", indicó.

Y afirmó que cuando personal médico termina de hacer la diligencia "se procedió a quedar plasmado todo y al levantamiento del cuerpo".