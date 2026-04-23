El clima en Neuquén

icon
12° Temp
47% Hum
País
La Mañana Diego Armando Maradona

Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: "Vi a una persona tapada y completamente hinchada"

Ahora declaran los policías que intervinieron tras la muerte de Diego, y dieron revelaron detalles sobre quiénes estaban en el lugar.

Los testimonios sobre cómo fueron los primeros momentos tras la muerte de Maradona.

Los testimonios sobre cómo fueron los primeros momentos tras la muerte de Maradona.

Este jueves sigue en marcha el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona. Tras las últimas declaraciones de su hija Giannina, en esta jornada será el turno del testimonio de las primeras personas que lo vieron muerto.

Luego de la polémica audiencia del martes, el juicio tiene este jueves su cuarta jornada de debate en los tribunales de San Isidro. Se espera que declare además por cuarta vez el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados.

En la jornada anterior causó gran impacto el testimonio de Giannina, quien habló de los últimos días que vio a su padre. “Estaba perdido en tiempo y espacio, no sabía dónde estaba. Mi papá no estaba bien para nada, ya no me podían seguir diciendo que sí. En su cumpleaños de 60 se dejó en evidencia. Ya no podían decir que Dalma y yo estábamos locas y que solo queríamos ensuciar a su entorno”, recordó.

Dalma y Giannina Maradona.jpg

Y agregó: “En octubre de 2020 estaba muy mal mi papá. Le costaba caminar, interactuar, conectarse. Cuando yo preguntaba, me decían que era por las pastillas o el alcohol y no me sabían decir específicamente qué pasaba porque ellos me decían que tenía períodos, pero la salud de mi papá estaba cada vez peor”.

Live Blog Post

Las fotos que provocaron la salida de Gianinna de la sala

Giannina Maradona no pudo contener el impacto y decidió salir de la sala de audiencias cuando mostraron fotos de cómo estaba la casa el día de la muerte de Maradona.

Farías fue el encargado de contar cómo estaba el lugar donde falleció Diego. "La habitación era más chica que la cocina. Había un sanguche de miga arriba del escritorio, y el lugar estaba lleno de ropa deportiva. Había sueros, botellas de agua mineral y medicación. Nada más de uso médico", indicó.

Y afirmó que cuando personal médico termina de hacer la diligencia "se procedió a quedar plasmado todo y al levantamiento del cuerpo".

Live Blog Post

"Vi a una persona tapada y completamente hinchada"

Farías siguió con sus declaraciones, y recordó que "Cuando entré, vi una persona tapada y completamente hinchada. Lo vi desde la puerta de ingreso a donde estaba ubicada la cama. La única persona que estaba en el lugar era Claudia Villafañe", expresó.

lucas farías

"No entró ni salió más nadie del lugar. Después llegó personal judicial. Identifiqué a hermanas y hermanos de Maradona. Yo fui el secretario de acta, el encargado de armarla. Estaba Pomargo, que lo anoté como asistente, y a Luque como médico personal", detalló.

Live Blog Post

"Cuando llegué había siete ambulancias"

El primero en declarar fue Lucas Gabriel Farías, oficial de Villa La Ñata, y uno de los primeros de llegar a la casa donde murió Maradona. "Días antes del episodio teníamos conocimiento de que se había alojado Diego Maradona en el barrio San Andrés. Nos ordenaron un operativo de seguridad para controlar el traslado y que no haya complicaciones en el tránsito. Desde ese día no volví al barrio hasta el momento del hecho", dijo.

Y recordó la alerta que recibió ese día fatal. "Estaba en mi oficina y tomé conocimiento por el comisario mayor Borge. Me comunicó que había pasado algo en el barrio y que una ambulancia se estaba dirigiendo al lugar. Pedí la colaboración de móviles policiales", continuó.

Además, destacó que "Cuando llegué al lugar me encontré con el vigilador, le pedí que me indique el lugar e ingresé al lote donde se alojaba Maradona. Recuerdo bien que cuando llegué había alrededor de 7 ambulancias".

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel