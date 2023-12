Rápidamente los dichos de la conductora se volvieron una de las tendencias en las redes sociales y las respuestas no tardaron en llgar de parte de diferentes empresarios del rubro tecnológico, pero también de ex funcionarios.

Uno de los primeros en salir al cruce de la conductora, fue el fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, quien con cierta ironía reposteó con emojis la explicación de qué productos desarrolla Globant. En los últimos días el empresario se mostró a favor de las medidas que tomó Javier Milei y publicó un mensaje de apoyo: "Te mintieron durante 80 años y ayer te dijeron toda la verdad en 10 minutos", manifestó en referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado el miércoles.

El fundador de Ualá, Paolo Barbieri, fue otro de los que le respondiói a Mengolini. “Aguante Globant. Obviamente”, escribió en su cuenta de X.

Otra de las voces que se sumó al debate fue la de Matías Kulfas, ex ministro de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández, quien en un extenso posteo defendió a la compañia.

"Te pueden gustar o no las opiniones políticas de algún accionista de Globant. Pero decir que la empresa es un “choreo” es un tremendo acto de ignorancia. La creciente enemistad de algunos sectores del progresismo con el mundo productivo y la creación de valor en el siglo XXI contribuyó bastante con el presente que estamos viviendo", escribió el ex funcionario.

La defensa de Mengolini

Tras la polémica, la conductora hizo un largo descargo en su cuenta de X. "El macrismo monta una operación con un extracto ínfimo de un video que sube el paje de Macri en el que pregunto qué es Globant porque me estaban contando que Macri estaba buscando inversiones árabes para esa empresa justamente… (pero esa parte no la pusieron). Y todo esto justo la semana en la que el sector privado nos saquea el país… Mengolini vs. Globant. Es un poco desigual la contienda, no? Y hay gansos de este lado a los que les parece un buen momento para putearme a mi para defender a Globant… qué hijo de a Macri tenes que ser", escribió.