Karina Milei sumó una nueva función en el Gobierno y gana poder

A cargo de la dirección está el periodista Diego Sucalesca, quien protagonizó con el mandatario y su hermana, Karina Milei, la obra de teatro llamada “El consultorio de Milei”, bajo la dirección de Nito Artaza.

De qué se trata la nueva función de Karina Milei

En los anexos que acompañan al decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se especifica que la Marca País apostará a desarrollar un plan plurianual de acción de la Marca País Argentina, de acuerdo con los objetivos de gestión promovidos por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

marca-pais.jpeg Marca País, la nueva función a cargo del despacho de Karina Milei.

También a coordinar y realizar las acciones de promoción; asistir a la Secretaría en la administración y gerenciamiento; monitorear la aplicación de los lineamientos establecidos en el manual de uso de Marca País Argentina; desarrollar proyectos de normativa que conlleve la promoción de la Marca País; y proponer la firma de los convenios y acuerdos necesarios para incorporar a los actores públicos y privados y coordinar la Comisión Nacional para la Marca País Argentina, creada por el Decreto N° 839 del 19 de septiembre de 2024.

El pedido a los militantes

La presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, le pidió el pasado viernes a la militancia "no relajarse porque ahora queda por delante terminar para siempre con el modelo de la casta", al encabezar un acto en la ciudad de La Plata.

"A todos los que quisieron que no hagamos el acto, quiero decirles que no nos van a frenar y que no les tenemos miedo", expresó Karina Milei, luego de que simpatizantes libertarios denunciaran haber sido agredidos antes del encuentro.

La funcionaria estuvo acompañada por el vicepresidente del partido, Martín Menem, y el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, en un acto que se desarrolló en el Club COPARA de Villa Elvira. Ante los presentes, la líder del partido afirmó que desde la oposición "quieren que este gobierno fracase".

"Les pido por favor, juntemos fuerzas, redoblemos los esfuerzos para poder llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina", arengó.

Y añadió: "No nos podemos relajar. Tenemos que trabajar el doble que ellos y estar en todos lados con LLA fuerte para llenar el Congreso de diputados y senadores que apoyen las reformas que necesitamos".