Kelly Olmos lapidaria con Milei y Bullrich: "Votarlos es elegir morir fusilada o ahorcada"

Con las elecciones presidenciales cada vez más cerca, se llevarán a cabo el 22 de octubre, la campaña de los principales candidatos y sus aliados crece en virulencia y chicanas. En este sentido, la ministra de Trabajo Raquel Cecilia Kelly Olmos afirmó que "votaría en blanco" si Massa no entra al balotaje en las Elecciones 2023 .

"Tengo decidido mi voto. Si Massa no está, en blanco, pero si hay balotaje no dudo que estará", aseguró la ministra de trabajo y aprovechó la oportunidad para disparar en contra de los otros dos candidatos a presidente, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio y Javier Milei por La Libertad Avanza: "Elegir entre las otras dos opciones es como preferir cómo voy a morir, si ahorcada o fusilada", expresó sobre un eventual enfrentamiento entre el libertario y la ex Ministra de Seguridad de Mauricio Macri.