La advertencia de Javier Milei a gobernadores y senadores, previo al tratamiento de la Ley Bases

El presidente anticipó a los mandatarios provinciales que, quienes no acompañen la iniciativa, "quedarán afuera del Pacto de Mayo".

Apurado por el calendario , el Senado de la Nación espera por el ingreso de la Ley Bases y el paquete fiscal que llegarán con media sanción de la cámara baja. El presidente de la Nación, repitió a los gobernadores la advertencia realizada respecto del tratamiento en diputados, "los que no acompañen quedan afuera del Pacto de Mayo".

votacion diputados ley bases Con 142 votos afirmativos y 106 negativos, se aprobó en general el proyecto de Ley Bases.

Por el momento, las negociaciones con los senadores "dialoguistas" están a cargo del ministro del Interior Guillermo Francos que salió congraciado de la cámara baja, luego de haber consensuado varios aspectos del proyecto con diputados y gobernadores.

Tratamiento en comisiones de la Ley Bases y el paquete fiscal

Desde La Libertad Avanza, estiman que la próxima semana puedan comenzar a tratarse ambos proyectos en las comisiones de Legislación General; Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda. La búsqueda es llegar al recinto antes del 25 de mayo, para presionar a los gobernadores con la participación en el "pacto" que se celebrará ese día en Córdoba.

Si el Senado aprueba un dictámen exprés, puede permitir el desembarco al recinto el jueves 16, un día después de la primera exposición del jefe de Gabinete Nicolás Posse ante el cuerpo. En caso de dilatarse un poco más, sería el jueves 23 de mayo en la víspera del encuentro que congregará a los gobernadores (¿algunos?) con el equipo del presidente en la docta.

Javier Milei asamblea legislativa.jpg Javier Milei llamó a un acuerdo de unidad nacional, el "Pacto de Mayo", en la apertura de sesiones legislativas. Foto Télam. Télam

La advertencia de Javier Milei

El presidente de la Nación realizó una entrevista en vivo con el programa de Luis Majul, en su radio El Observador, y advirtió a los gobernadores que "los que no acompañen en el Senado quedan afuera del Pacto de Mayo".

Javier Milei celebró lo sucedido en Diputados y remarcó que "para el Pacto de Mayo hay gente, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que no quiere ir por esta línea, los que no acompañen en el Senado se quedan afuera”.

Además, indicó: "Si nos bloquean la parte fiscal, nosotros no tenemos un problema de resultado fiscal, ese problema lo tienen las provincias. Si no puedo meter las reformas ahora las meto el 11 de diciembre de 2025", augurando una victoria legislativa en las próximas elecciones.

senadores.jpg El Senado tratará los dos proyectos de ley aprobados por la cámara baja.

El 25 de mayo, en Córdoba, Javier Milei y su equipo plantearán 10 puntos económicos ante las gobernaciones provinciales.

“Lo más importante de la Ley Bases es que afecta la dinámica de largo plazo de la economía argentina. La economía de corto plazo va a tener una recuperación y de hecho ya lo está teniendo. Lo que uno tiene que entender es que no es magia, no es instantáneo y los atajos ya sabemos que no funcionan", dijo el presidente sobre los dos proyectos de ley que obtuvieron media sanción.

El acompañamiento del PRO

El jefe de Estado destacó la tarea de los diputados del PRO Silvia Lospennato y Cristian Ritondo quienes fueron los principales impulsores de la aprobación, desde ese sector. "Después de la votación yo mandé un tuit en especial para ambos. Ellos con nosotros se comportan de una manera casi espartana", señaló.

En ese sentido, insistió: "Es impresionante como acompañan. De hecho hasta algunos discursos del PRO me sorprendieron. Silvia Lospennato hace todo un trabajo que no se ve y que es fenomenal. Están hombro con hombro empujando de una manera”.