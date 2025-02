La angustia del periodista de TN que vive en el edificio que se incendió en Puerto Madero: "Quedó inhabitable"

En su caso, el departamento en que vive se encuentra en el piso 28 de edificio. Si bien no fue afectado por el fuego directamente, sí por el calor. "Las llamas llegaron más alto y el calor produjo un efecto abrasivo que hizo explotar los vidrios del departamento. Entró con tanta fuerza que tengo todo el ambiente y la cocina destruida, parte del living. El resto del departamento es inhabitable ", relató.

"Yo estaba volviendo de trabajar y vi las llamas cuando llegaba caminando al edificio. Había unas 70 personas que fueron evacuando por escaleras. Llegaron muy rápido los bomberos", contó sobre el momento en que llegó al lugar. Incluso reveló que uno de los propios bomberos le confesó que en un momento creyeron que no iban a poder con las llamas. "Pensé que no íbamos a poder apagarlo", le dijo uno de los operarios.

Embed

Por eso, el periodista destacó el trabajo del cuerpo de Bomberos. "Fue impresionante. Los vi cargando los equipos unos 40 pisos por escalera, no pararon", remarcó.

Ventura pudo ver el estado de su unidad cuando entró acompañando a los rescatistas, que iban recorriendo las unidades. "Pude subir al departamento a abrir la puerta porque es muy pesada. Ahí vi que estaba abrasado por el calor. Toda la parte de indumentaria no se dañó, está sucio. El hollín te penetra, hay cenizas hasta en los bolsillos de los trajes", explicó.

Según estima, por varios meses no podrá volver a su casa hasta que pueda ponerla en condiciones. "Salí a buscar un hotel, ahora estoy buscando un departamento. Sé que por meses no voy a poder volver, pero los más afectados tienen que hacer el departamento de nuevo. Yo tengo que reconstruir la cocina, comprar heladera de vuelta, no se salvó ni el techo. La incomodidad de tener que mudarte para seguir trabajando. Pero bueno, la angustia y a recuperarse", reflexionó al borde del llanto.

El incendio del edificio de Puerto Madero

El incendio comenzó en el piso 11 de la Torre Renoir II, ubicada en Marta Lynch al 500, entre Aimé Paine y Av. de los Italianos. Las llamas, cuyo origen aún se desconoce, crecieron rápidamente y se expandieron al menos por cuatro niveles más.

Incendio de edificio en Puerto Madero.mp4

Las llamas tomaron un cuarto de 1 por 1,50 por 2 metros de alto en los pisos 12, 13 y 14. Según indicó Diego Coria, jefe de Bomberos de la Ciudad, se trata de un espacio donde se encuentran equipos de aire acondicionado, el cual fue tomado de piso a piso. "Cuando los vecinos vieron las llamas, quisieron apagarlas con un matafuego pero era imposible", agregó.

El edificio residencial afectado es uno de los dos que comprenden las Torres Renoir, complejo ubicado a pocos metros del Puente de la Mujer. Es, además, el tercer rascacielos más alto del país, con 175 metros de altura, sólo por detrás del Alvear Tower y la Torre Cavia.