La decisión de Flybondi luego de la avería de un avión en Puerto Madryn

Aeropuerto El Tehuelche, de Puerto Madryn El aeropuerto de Madryn sería la base en Chubut para la conexión directa con Brasil.

Alegaron que los inconvenientes técnicos son habituales en la industria y que es inconcebible que el aeropuerto tenga que cerrar cada vez que se produce uno en la pista. "Esto se debe a lo obsoleto de la terminal aérea que cuenta con una sola posición para aeronaves de más de cinco toneladas, lo que limita significativamente su capacidad operativa".

Agregaron que una ciudad de creciente actividad turística, como lo es Madryn, requiere de una infraestructura que permita un alto flujo de pasajeros.

Explicaron que la habitual parálisis del aeropuerto El Tehuelche provoca que los vuelos se desvíen a "aeropuertos alternativos" como el de Trelew "afectando no solo a Flybondi sino a toda la industria aerocomercial que utiliza el aeropuerto de Puerto Madryn".

FLYBONDI AVION NEUQUEN

Desde la low cost detallaron que las operaciones de Flybondi hacia la ciudad chubutense funcionan desde mediados de 2022 y que ya han trasladado a más de 180.000.

"También dificulta el traslado rápido de equipos y personal técnico necesario para resolver estos inconvenientes, y esto afecta la experiencia de los pasajeros y la reputación de la compañía", cierra el comunicado.

Un avión de Flybondi dejó paralizado el aeropuerto de Puerto Madryn

Un avión de Flybondi dejó paralizado el aeropuerto de Puerto Madryn, desde el domingo por la tarde hasta el lunes a la noche. El desperfecto ocasionó la cancelación de dos vuelos de la low cost y cuatro de Aerolíneas Argentinas.

Según informaron medios locales, la aeronave sufrió una falla mecánica y quedó inmovilizada en la plataforma del aeropuerto El Tehuelche hasta que se pudo resolver el inconveniente. Se trata de un Boeing 737 de la firma, que debió esperar el arribo de técnicos para reparar la falla y permitir que el avión pueda estar nuevamente activo.

Fuentes de la aerolínea informaron que el aeropuerto tiene una sola posición, por lo que cualquier inconveniente en plataforma hace que la terminal quede inoperativa. Al no poder mover la aeronave, no hubo otra alternativa que cancelar los vuelos desde y hacia la terminal. La empresa estatal debió trasladar esos viajes a la terminal de Trelew, a alrededor de 60 kilómetros.

“A Aerolíneas también le pasó, que se le quedó un avión ahí y el aeropuerto queda cerrado”, se defendieron desde Flybondi, al remitirse a otros episodios recurrentes en Puerto Madryn.

Sin embargo, fuentes del sector dijeron a La Nación que la línea aérea de bandera tiene técnicos a disposición en el lugar, mientras que la low cost demoró más de un día en que se acercara personal especializado. “Si la aerolínea no tiene técnico, no se puede intervenir. No vas a hacer una plataforma aparte porque hay un desperfecto una vez al año", afirmaron.