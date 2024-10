La dura frase de Esteban Trebucq contra Javier Milei: "Comete errores"

Ahondando más en cuestiones de política actual, el periodista reflexionó sobre la situación del país y en cómo Milei maneja ciertas cuestiones, incluso reveló que él creía que el mandatario no iba a vetar la ley de Financiamiento universitario.

"Milei debería bajar un cambio": a Trebucq le "hace ruido" que un jubilado "gane menos de 300 dólares" y aseguró que "no hubiese hecho" el veto al presupuesto universitario.

“Yo creo que Milei es un tipo que está convencido de lo que está haciendo. Obviamente que comete errores, yo no tengo la radiografía del Estado para decir dónde hay que recortar y demás. Hace ruido que un jubilado gane menos de 300 dólares. El veto universitario yo no lo hubiera hecho tampoco, pero yo no soy dirigente, yo no represento a nadie, a mí no me eligió nadie”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la manera que tiene el presidente de dirigirse a los periodistas que lo critican, Trebucq sostuvo que Milei debería cuidar sus formas: “El Presidente debería bajar un cambio (...) Javier Milei es, antes que nada, un buen tipo. ¿Está confundido? Sí, en un montón de cosas, se confunde”.

Quién es la novia de Esteban Trebucq 20 años menor que él

Esteban Trebucq es un periodista que saltó a la fama hace unos años, pero poco se conoce sobre su vida privada. Hace unos días fue invitado al streaming de Ángel de Brito y confesó que está en una relación con una periodista 20 años menor que él.

Durante su visita a #AngelResponde el pasado miércoles, el periodista de, 48 años, no quiso revelar el nombre de su pareja y se limitó a contar que ella ejercía la misma carrera y que tenía muchos años menos que él.

Al día siguiente, Ángel no quiso quedarse con la intriga e investigó junto a su panelista, Julieta Argenta, quién es la nueva pareja de ‘el pelado’.

Sol Simunovich sería la nueva novia de Trebucq, una joven periodista de entre 24 y 26 años, que lo habría conocido compartiendo trabajo en LN+: “Es muy linda, muy deportista, como le gusta al pelado. Productora de La Nación + y de CNN”, detalló Juli Argenta.

En una comunicación con la panelista, el periodista sostuvo que no tiene problemas en blanquear su relación, pero que era ella quien no quería hacerlo: “Yo le escribí al pelado y me dijo: 'Mira, por mí no hay problema de decirlo, estoy respetando los tiempos de ella'. Yo los veo enganchados. A mí me dicen que viene hace bastante tiempo”, agregó.