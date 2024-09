Se filtraron imágenes de la nueva novia del Pelado Trebucq

Durante la entrevista, De Brito, con su estilo característico, no dudó en preguntarle directamente: “¿Con quién estás saliendo?”. Trebucq, intentando esquivar la consulta, respondió de manera evasiva: "No puedo decir, no corresponde", aunque esta negativa solo motivó a De Brito a seguir indagando. A medida que la conversación avanzaba, el conductor intentó relacionar a Trebucq con una ex pareja que lo había acompañado al Bailando 2023, pero el periodista rápidamente aclaró que no se trataba de la misma persona.