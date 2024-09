Esteban Trebucq reveló la verdad de su vínculo con Viviana Canosa

Es que el periodista de La Nación + pasó por el programa de streaming de Ángel de Brito y como suele pasar cuando alguien se enfrenta al conductor de LAM, las preguntas incisivas no tardaron en llegar, en este caso, fue consultado por su ex colega de canal y radio, Viviana Canosa.

Trebucq 1.jpg Esteban Trebucq

Cómo fue el encuentro en un ascensor entre Esteban Trebucq y Viviana Canosa

Lejos de quedarse en el molde, Ángel de Brito redobló la apuesta: “En un ascensor me contaron”, “No, ya sabes la historia”, insistió Trebucq. “Contala vos porque el público se renueva”, le pidió el conductor de LAM.

“Somos todos los conductores de El Observador, 30 pisos y nada, bajamos todos juntos del ascensor”, relató brevemente el periodista. “¿Y ahí le tiraste los perros?”, volvió a la carga Ángel de Brito. “No le tiré nada, sino te digo”, repitió Trebucq. “Le dijiste ‘¡Qué lindo perfume que tenés’”, insistió el conductor. “Tu ruta es mi ruta le dije…”, bromeó el periodista antes de aclarar: “No, no le dije nada, sino te digo”. “Te pusiste colorado”, chicaneó Ángel. “No, no me pongo colorado, te juro que no pasó nada, preguntale a Vivi. Lo inventaron para promocionar la radio. Lo hizo Majul, fue una idea de Majul”, aseguró Esteban Trebucq, cerrando el tema.

Trebucq 2.jpg Esteban Trebucq

Esteban Trebucq contó si saldría con Malena Pichot y Julia Mengolini

Sin embargo, Ángel de Brito propuso una serie de nombre alejados ideológicamente al periodista para consultarle si podría salir con ellas, especialmente dos nombres: el de Malena Pichot y el de Julia Mengolini.

“¿Podrías salir con Malena Pichot por ejemplo?”, le preguntó Ángel de Brito. “No la conozco, no sé. Si me gusta si, ¿por qué no?”, respondió él. “¿Mengolini la conoces?”, volvió a la carga el conductor. “La vi una sola vez, compartimos un almuerzo de periodistas y fue muy cordial. Obviamente no pienso como yo, pero fue muy cordial. Fue antes de todo este tema de Alberto Fernández”, cerró.