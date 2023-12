La brutal pelea de Canaletti y Esteban Trebucq en vivo

image.png Canaletti y Trebucq

Y luego de realizar un breve análisis sobre las medidas estructurales anunciadas este martes, se preguntó: "¿Alguien puede estar en desacuerdo en que se elimine el Código Aduanero? ¿Alguien puede estar en desacuerdo en que desarme el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía?".

El cruce entre Trebucq y Canaletti

El experimentado periodista especialista en policiales le dijo: “Esteban, escuchame una cosa. Creo que la idea tuya está clara y comparto que hay políticas que podrían ser beneficiosas, y están incluidas en este DNU, pero las formas son importantes, para algo hay una Constitución y en consecuencia, este DNU no las cumpliría”.

“Yo no soy nadie para decir si es constitucional o no pero desde mi modesto punto de vista me parece que las formas no”, agregó para cerrar la idea.

Embed - CANALETTI DEJÓ EL ESTUDIO DE MAÑANÍSIMA AL AIRE TRAS UN FUERTE CRUCE CON TREBUCQ: "SOS UN B@LUDO"

Allí, el pelado le dio una respuesta que lo enfureció: “Hagamos una cosa. Si vos no sabés del tema, preguntémoselo a los jueces”.

Luego de allí se generó un tenso ida y vuelta en donde ambos se acusaban de no conocer al respecto el funcionamiento de la medida, hasta que finalmente Canaletti enfurecido abandonó el estudio y no regresó hasta finalizada la nota con Trebucq.