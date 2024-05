País La Mañana Eduardo Belliboni Fuerte cruce entre Esteban Trebucq y Eduardo Belliboni: "Vos cambiaste, Pelado"

El periodista ex Crónica se cruzó con el líder piquetero, que también se peleó con Canaletti. Los videos, acá.







Eduardo Belliboni y Esteban Trebucq se cruzaron fuerte en vivo.

El líder piquetero Eduardo Belliboni suele ser protagonista de numerosos episodios de tensión a la hora de aparecer en medios de comunicación. En esta oportunidad, tuvo dos grandes choques en pocas horas: primero con Esteban Trebucq (el ex "Pelado de Crónica") y luego con Ricardo Canaletti.

Para el primer episodio, se veía venir la tensión de entrada. Es que la nota comenzó con Belliboni recordándole al Pelado Trebucq que hacía más de un año que no hablaban: "Me matabas, me hubieras llamado", le espetó.

Fue allí que el Pelado le preguntó si tiene que llamarlo para criticarlo, a lo que el piquetero respondió "no, me tendrías que haber llamado para darme el derecho a réplica, es lo que corresponde en estos casos me parece".