La dura respuesta de Karina Milei a Pablo Echarri: "Estás gastando dólares que compraste con los KK"

"Vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno KK, cuando había controles y quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares? Además seguro los comprabas al oficial así te llevabas el subsidio… VLLC!", escribió la Secretaría General de la Presidencia de la Nación a través de su cuenta en X.

En una entrevista con el programa de C5N “Fuera de Agenda”, Echarri mencionó la frase y se viralizó rápidamente. Lo expresó al momento de criticar la gestión actual y describir la situación económica del país.

Las frases de Pablo Echarri

“Me impactan profundamente. Los aumentos han sido siderales. No hay una economía más allá de la que uno pueda tener un ahorro o que tenga un trabajo sostenido. En la última factura del agua me han llegado casi $100.000. Toco ahorros para llegar a fin de mes”, indicó.

“Digo esto y es para la gente que piensa que yo vengo a defender las políticas culturales porque yo me exhibo del Instituto Nacional del Teatro”, aclaró luego el actor, que hablaba del duro presente económico que atraviesa.

Pablo Echarri.jpg Pablo Echarri durante su última entrevista.

Por último, confirmó que está vendiendo dólares de ahorro para no sufrir a fin de mes: “Cambio dólares porque es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina, es un deporte que la clase media argentina está haciendo para subsistir”.

Los tres impuestos que quiere bajar Javier Milei

El presidente Milei aseguró que, “cuando se recupere el PBI tengo dos opciones: aumentar el gasto o bajar impuestos. ¿Qué voy a hacer? El gasto no lo voy a subir”.

¿Qué impuestos bajaría? Dijo tener en la mira el Impuesto PAIS, un tributo asociado a las trabas cambiarias que es visto como una imposición de emergencia, las retenciones a las exportaciones y otro tributo de emergencia que ya tiene décadas de historia sin haber sido eliminado: el impuesto al cheque.

“El primer impuesto que tenemos en la mira es el Impuesto PAIS, después tenemos en la mira las retenciones y después los Débitos y Créditos Bancarios. Siempre me he negado a coparticiparlos porque si lo hago no los puedo sacar más”, dijo el mandatario en declaraciones a LN+.