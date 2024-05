Pablo Echarri polémico: reveló que vende dólares de sus ahorros para llegar a fin de mes

Echarri puso el eje en las subas de las facturas de servicios y en los alimentos. “Me impactan profundamente. Los aumentos han sido siderales . No hay una economía más allá de la que uno pueda tener un ahorro o que tenga un trabajo sostenido. En la última factura del agua me han llegado casi $100.000. Toco ahorros para llegar a fin de mes ”, indicó.

“Digo esto y es para la gente que piensa que yo vengo a defender las políticas culturales porque yo me exhibo del Instituto Nacional del Teatro”, aclaró luego Echarri, que hablaba del duro presente económico que atraviesa.

Por último, confirmó que está vendiendo dólares de ahorro para no sufrir a fin de mes: “Cambio dólares porque es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina, es un deporte que la clase media argentina está haciendo para subsistir”.

Los tres impuestos que quiere bajar Javier Milei

El presidente Milei aseguró que, “cuando se recupere el PBI tengo dos opciones: aumentar el gasto o bajar impuestos. ¿Qué voy a hacer? El gasto no lo voy a subir”.

¿Qué impuestos bajaría? Dijo tener en la mira el Impuesto PAIS, un tributo asociado a las trabas cambiarias que es visto como una imposición de emergencia, las retenciones a las exportaciones y otro tributo de emergencia que ya tiene décadas de historia sin haber sido eliminado: el impuesto al cheque.

“El primer impuesto que tenemos en la mira es el Impuesto PAIS, después tenemos en la mira las retenciones y después los Débitos y Créditos Bancarios. Siempre me he negado a coparticiparlos porque si lo hago no los puedo sacar más”, dijo el mandatario en declaraciones a LN+.

Sin Pacto de Mayo, el presidente hablará en un acto oficial este sábado.

Estos tres impuestos concentran las miradas de los especialistas porque su relevancia creció en la medida en que la recaudación más asociada a la actividad (IVA) cae junto con la economía. De hecho, la reducción de los ingresos por esas vías fue compensada, más que nada, por el salto en la recaudación del Impuesto PAIS.

Uno de cada cinco

En los primeros 4 meses de 2024 los tres impuestos que Milei tiene en la mira representaron 19,3% del total de los recursos tributarios de AFIP, esto es casi 1 de cada 5 pesos que recaudó el Tesoro. No son los principales, IVA explica el 37% de los ingresos y Ganancias el 14,1%, pero sobre todo el Impuesto PAIS ha jugado un rol clave dado el tono bajista del ciclo económico.

Para el mandatario, "cuando la economía empiece a rebotar, y ya tenemos sectores que dan señales de mejoras (…) ahí va a tener que la demanda va a estar empujando y cuando abramos el cepo eso se va a dar mucho más. Ese rebote va a generar mucha recaudación fiscal", dijo.

"Nosotros hicimos cuatro meses seguido de superávit financiero y mayo también va a ser superavitario y va a compensar el número negativo de junio. En ese contexto de caída de PBI, imagínese cuando se recupere. Cuando se recupere, tengo dos opciones: subir gasto público o bajar impuestos. Voy a bajar impuestos", completó.