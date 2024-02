Las fotos ultra hot que se viralizaron de Natalia Oreiro y Pablo Echarri en la playa

natalia oreiro pablo echarri 2.jpg

Los motivos de la separación de Natalia Oreiro y Pablo Echarri

A pesar de que no dieron a conocer las causas de su separación, Augusto Tartúfoli se arriesgó y sacó a la luz un supuesto inconveniente por una suma de dinero que Echarri había guardado. Él contó que Natalia y Pablo tuvieron un episodio con unos 5 mil dólares escondidos en una caja de patitas de pollo, que fueron tirados por error, y señaló que la responsable sería nada más ni nada menos que la actriz.

“Él mezcló todo. Ese hecho fue real, eso sucedió, pero no fue ella quien las tiró. Había 5 mil dólares en una caja de patitas y una señora que limpiaba en casa, Eva, las tiró. Un día voy a revisar, tenía la necesitad de utilizar el dinero y la caja no estaba. Eva estaba ahí, le pregunté y me dijo que las había tirado a la basura”, reveló Echarri, según indicó TN.

“Pero como tuve muchísima buena suerte, fui al hueco que estaba al lado de la escalera, donde guardan las bolsas de basura, metí la cabeza adentro y las patitas estaban ahí. Recuperé la plata. Con Natalia nos separamos por otras cosas más profundas”, aclaró.