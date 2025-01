La emotiva despedida de Sara Stewart Brown a Jorge Lanata

En su publicación, Stewart Brown expresó lo difícil que fue encontrar las palabras adecuadas para rendirle homenaje a quien definió como " tan bueno con las palabras ", mientras ella misma luchaba con la dislexia . " Hace días quiero escribir algo y no me sale nada. O más bien me sale todo. Cada cosa que escribo me parece poco o que no le hace justicia ", comenzó.

La madre de Lola también reveló las veces que se pelearon: "Nos puteamos, como corresponde, un millón de veces, siempre de Ud." y relató su separación: "Nos separamos dos veces, la primera duró poco, yo había logrado cultivar con éxito cierto perfil bajísimo, pero la separación fue muy pública en plena época de la ruta del dinero". La mujer compartió un emotivo momento en el que el periodista le regaló una canción que ella escuchaba durante el cierre de su programa.

En uno de esos momentos, Lanata hizo un gesto hacia su hija, como recordó Stewart Brown al relatar una anécdota: "Un día después de separarnos hizo esto, Lanata encendiendo una estrellita para Lola en París, Año Nuevo 2008". También mencionó un pasaje de la biografía de Lanata, donde este reflexionó sobre la muerte y las estrellas, agregando: "Lanata sobre la muerte y las estrellas en su biografía by Luis Majul".

Sara Stewart Brown recordó que Jorge Lanata la ayudó a encontrar a su madre biológica

En el mensaje, Stewart Brown compartió además una emoción profunda relacionada con su historia personal, cuando Lanata la ayudó a encontrar a su madre biológica. "Esto me lo escribió cuando finalmente encontré a Mercedes, mi mamá biológica (él me había ayudado en esa misión)", recordó, y agregó: "No puedo creer que no se lo mostré cuando, una vida después, supimos que él también era adoptado". La despedida finalizó con una reflexión sobre su propio pasado: "Daniela era el nombre que yo tenía en mi partida de nacimiento original".

Stewart Brown también reflexionó sobre la evolución de su relación tras la separación: "Lo bueno cuando te separas y seguís queriendo bien es que perdes la cotidianidad que saca a flor de piel las cosas que te irritan del otro, y si además hiciste un amigo, un compañero y te entendés, podés cultivar una relación inquebrantable".

Reconoció que, desde la separación, la relación se volvió más armoniosa: "Desde que me separé era una relación bastante idílica, discutíamos poco, solo teníamos dos o tres puntos en que nos sacábamos chispas, algún que otro desacuerdo sobre la educación de Lola, mi impuntualidad le daba malhumor y después estaba Twitter". Añadió con humor: "Sí, la última discusión picante que recuerdo fue culpa de Uds, él no entendía el rol de esta red social, la subestimaba y yo no entendía porque para mí, paradójicamente, él es el espíritu más tuitero que conocí".