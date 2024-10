La ex esposa de Jorge Lanata le revocó el poder a Elba Marcovecchio, la mujer actual

Mientras Jorge Lanata atraviesa sus días más difíciles y lucha por su vida, su mujer y su ex mujer no pueden dejar atrás sus diferencias. Sara Stewart Brown, su ex mujer, difundió un comunicado para contar cómo es su acuerdo con el conductor y su decisión de revocar el despido de los empleados que acompañan a Jorge Lanata desde hace tantos años.