La Ficha Limpia y la sospecha del pacto Milei-CFK que obsesiona al PRO

Este jueves, la cuarta sesión pedida para esta semana fue impulsada por el PRO para no dejar dudas. Contó con el respaldo de la Libertad Avanza y su objetivo era llevar al recinto el dictamen de mayoría para impedir una candidatura si el aspirante estuviera condenado en segunda instancia por hechos de corrupción. Había otro de minoría, que sostenía la aplicación de la pena pero en casos donde hubiera una confirmación en tercera instancia, es decir, con una sentencia de la Suprena Corte.

No prosperó ni uno ni el otro , porque esta cuarta sesión pedida para esta semana fue la tercera en quedarse sin cuórum porque las ausencias demostraron que ni el oficialismo estaba tan decidido de apoyar la media sanción del dictamen de ficha limpia que había apoyado en comisiones.

Ficha limpia segunda sesión sin quorum

Otro fracaso de sesión por Ficha Limpia

No fue el primer intento, sino el segundo en dos semanas. El primero también había quedado escuálido de voluntades. Le faltó uno para el cuórum. Este jueves fue un repechaje ambicioso que, en caso de fracasar, podría reabrir heridas sin curar entre los dos desconfiados impulsores del dictamen de mayoría: el PRO y LLA. Hubo 116 de los 129 necesarios para sesionar y las debilidades que volvieron a manifestarse desnudaron faltazos que resultaban inaceptables para los principales impulsores de la sesión. Al bloque oficialista le faltaron ocho integrantes e incluso al PRO, se le ausentaron otros tres. A la UCR le pasó algo parecido, porque dos también faltaron.

El bloque Democracia para Siempre, que reune a los 12 radicales que dejaron el espacio partidario, tuvo dos ausentes y la bancada de Encuentro Federal, presidida por Miguel Pichetto, tuvo seis faltazos de sus 16 integrantes. Por el contrario estuvieron la Coalición Cívica, con sus seis bancas, junto a las tres del MID, integrado por exmiembros del oficialismo. El grupo que no alcanzó para el quórum incluyó al bloque Producción y Trabajo, con dos miembros, y a dos monobloques: CREO de la tucumana Paula Omodeo y Unidos, donde está el radical Mario Barletta, que también dejó su espacio partidario y armó un espacio sólo.

La foto sólo tuvo algunas variaciones respecto al primer intento, pero la más notoria fue el faltazo de ocho integrantes del oficialismo. En el anterior habían faltado dos y una es Marcela Pagano, que está en la última etapa de su embarazo. Esta vez se sumaron seis a la lista de ausentes que irritó al PRO, aumentó la desconfianza del expresidente Mauricio Macri y aumentó las sospechas respecto a un presunto pacto de convivencia entre la Casa Rosada y el cristinismo.

mauricio-macri 1200.jpg Mauricio Macri criticó a la Universidad Nacional de Buenos Aires y apoyó a Javier Milei. Foto: LMNeuquén.

Si bien ninguna ley tiene efecto retroactivo, una eventual sanción del dictamen de mayoría podría haberse corporizado como un obstáculo para una hipotética candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que apoyaba la iniciativa pero que no estaba de acuerdo con dejarla directamente vinculada a la posibilidad de un regreso electoral de Cristina. Todos los que estallaron de bronca ante la caída del segundo intento de sesión están convencidos de un acuerdo no escrito del Gobierno con el peronismo para no impedir ninguna candidatura y abrir una polarización extrema para la contienda electoral del año que viene.

Las designaciones de la Corte Suprema, otro punto de sospecha

No es el único punto que aumenta las sospechas. También está el diálogo en el Senado que podría derivar en un acuerdo para habilitar la designación del juez federal Ariel Lijo como integrante de la Corte. El Gobierno sigue insistiendo en que sólo aceptará incluirlo junto a Manuel García Masilla, propuesto para reemplazar a Juan Carlos Maqueda que el 29 de diciembre cumplirá 75 años y deberá dejar su cargo en el máximo tribunal.

Este viernes ya no hay margen para avanzar con los pliegos de ambos porque este sábado termina el período de ordinarias. Puede quedar para el año que viene o para un temario de extraordinarias si el presidente lo convoca. El peronismo advirtió que rechazará cualquier intento de designarlos por decreto en comisión hasta que haya acuerdo del Senado, pero debajo de los amagues corre un río silencioso de negociaciones para destrabar o extremar posiciones.

diputados ley bases martin menem german martinez Germán Martínez, presidente del bloque de Diputados de Unión por la Patria, denunció irregularidades.

Hay otro agravante para los macristas. Esta semana el peronismo se encargó de difundir que le hizo una advertencia al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. El titular de la bancada de UxP, Germán Martínez, le habría dicho que si el oficialismo avanzaba con ficha limpia entonces le quitarían el apoyo a un segundo año de Menem al frente de la Cámara de Diputados. El próximo miércoles habrá sesión preparatoria para elegir a las autoridades del recinto para el año que viene y el plan de Menem es continuar. Al parecer, Martínez no estuvo solo en el planteo, sino que también hubo otras facturas por heridas de todo el año, especialmente recordadas por el bloque de Pichetto.

Todos esos frentes inquietan al PRO y especialmente a Macri, que considera el naufragio de la ficha limpia como una herida que todavía no termina de procesar. En su entorno creen que ya no hay margen para el beneficio de la duda y que ahora deberán decidir cómo continuar con esa relación inestable. En el Gobierno consideran que no les queda otra y que, más allá de los pataleos, deberán "acatar o desaparecer".