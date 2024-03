La frase de Lousteau que molestó a la UCR: "Tenés cinco minutos para sacarle la mano del culo a mi mujer"

El senador nacional emitió una particular frase contra la UCR, pero la respuesta no se hizo esperar desde el sector radical.

El senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau criticó este miércoles a un sector de su partido por no reaccionar ante los ataques a la figura del ex presidente Raúl Alfonsín y pronunció una frase que generó polémica entre sus correligionarios.

"Tengo un amigo que mira a los radicales y ve que les putean a Alfonsín e ignoran al Congreso y me dice: 'che, los radicales parecen esos que te dicen tenés cinco minutos para sacarle la mano del culo a mi mujer', no?", aseguró Lousteau en el canal de streaming Blender.

Embed "El radicalismo es como el tipo que te dice 'tenés 5 minutos para sacarle la mano del culo a mi mujer'"



Martín Lousteau aseguró que "hay miedo" en la política y sostuvo: "Muchos radicales se llenan la boca con Alfonsín, pero él tenía huevos. Honralo con tu comportamiento". pic.twitter.com/m2KXFwZ9i3 — Corta (@somoscorta) March 27, 2024

“Tienen miedo a que les digan algo en las redes, de que en lugar donde viven el que te cruza en la panadería te insulte. Eso es muy malo”, planteó.

En tanto, el presidente de la UCR volvió a reiterar su opinión sobre ese sector del partido: "Muchos radicales se llenan la boca con Alfonsín, pero Alfonsín tenía unos huevos así de grandes. Si te vas a llenar la boca por lo menos honrálo en tu comportamiento cotidiano".

Revuelo en la UCR por la frase de Lousteau

Las palabras del senador generaron revuelo al interior del partido centenario y la vicepresidenta del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Pamela Verasay, salió a criticarlo en las redes sociales.

“Como vicepresidenta de la @UCRNacional, exijo una explicación y disculpas públicas del presidente del partido @GugaLusto ante estas declaraciones que le faltan el respeto a todos los radicales”, apuntó la diputada.

pamela-verasay-1024x683.jpg La vicepresidenta del Comité Nacional de la UCR, Pamela Verasay, criticó a Martín Lousteau por su frase.

Quien apareció minutos después, pero sorpresivamente para bancar a Lousteau, fue el presidente de la Juventud Radical de CABA, Agustín Rombolá. "¿Se imaginan si Pamela hubiera sido así de rápida para exigirle una explicación y disculpas públicas al Presidente de la Nación por insultar a Alfonsín y a todos los Diputados?", escribió en X (ex Twitter).

Qué más dijo Lousteau

Respecto a Javier Milei, marcó que es "muy poco empático, y tiene una alta dosis de insensibilidad". En ese sentido, señaló que "no entiende lo que le pasa a un jubilado cuando cobra 200 lucas, no entiende lo que le pasa a alguien que tiene una precondición y pierde su obra social, no entiende lo que pasa cuando hay que pagar tres veces las tarifas".

Otro tópico que abarcó el legislador de la UCR tuvo que ver con la decisión del Gobierno de subsidiar las cuotas a colegios privados. "La enorme mayoría de los colegios privados reciben subsidios. El Estado paga los sueldos. Y ahora vos me decís yo te pago el sueldo, y al mismo tiempo le pago a algunos padres para que puedan mandar a sus hijos al colegio y mientras tanto cancelo el Fondo de Incentivo Docente", explicó.

Al respecto, indicó que "mientras tanto, habló pestes de la educación pública todo el tiempo, es una forma de entender la sociedad que tiene el presidente, es una forma en donde él privilegia todo el tiempo que el mercado va a resolver todo y no se verifica en ningún país del mundo eso".