La fuerte confesión de Javier Milei para el 2031: "No me ven más"

El libertario habló sobre que le depara en el futuro e indicó: "Serán cuatro, o si la gente quiere, ocho, pero después me voy, porque yo entré con estas reglas de juego. Estas reglas de juego dicen esto: yo me voy. En el año ocho, supóngase si la gente quiere, en 2031, no me ven más. Me voy".

Por otro lado, el mandatario comentó que desearía estar "en el medio de un campo" y que entabló una conversación " con Adolfo Cambiaso para tener una casa cerca del campo de él, como él tiene los veterinarios, así me puedo ir con los chicos al medio del campo".

image.png El presidente confesó que hará en un futuro en Radio Mitre.

"Hay mucha gente muy preparada para esto y nosotros, de hecho, estamos trabajando activamente desde la Fundación Faro para generar toda la sucesión", comentó en la entrevista en relación a quien podría seguir los lineamientos liberales.

Un mes atrás, en una entrevista con Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura, deslizó esta misma opción de vida en el campo: " “¿Terminó el 2031? No me ven más el pelo, yo desaparezco. Me voy al medio del campo solo con mi perro", afirmó.

En la misma entrevista, manifestó que no tiene intenciones de continuar haciendo política: "2031, no me vas a poder encontrar de ninguna manera".

En esta línea, Fantino lo elogió por su postura, al decir: “Eso te diferencia de la clase política. No es que vos crees en 40 años en política”. A lo que Milei respondió con firmeza que no.

El fanatismo de Milei por Cambiaso

Meses atrás, en una entrevista con el periodista Esteban Trebucq, en el ida y vuelta de revelaciones, Milei declaró su fanatismo por Cambiaso, el líder de La Dolfina y, para muchos, el mejor polista argentino.

"Me encanta el polo, soy fanático de Cambiaso, enfermo. Fijate esto: el mejor caballo de todos los tiempos es la Cuartetera. En ese contexto, Cambiaso tenía un montón de caballos. ¿Pero ahora con quién juega? Juega siempre con la Cuartetera, porque tiene el clon 1, clon 2, el clon no sé cuánto", dijo Milei en aquella nota, mostrando su conocimiento sobre la carrera de Cambiaso.

En diciembre de 2024, el mandatario recibió junto a su hermana Karina al polista y su esposa en la Casa Rosada después de haber presenciado el Abierto de Polo y ser el encargado de entregar el trofeo "The Championship Cup" a los campeones del partido.

image.png

En aquel encuentro, Adolfo y María le obsequiaron al presidente y a su secretaria, remeras de La Dolfina, con el número 1 y el nombre de cada uno en la parte trasera.