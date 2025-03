La fuerte frase de Lilia Lemoine: aseguró que "puede haber muertes" en movilizaciones

La diputada libertaria justificó la represión y dijo que "no se puede hacer un omelette sin romper huevos". Su respuesta generó indignación.

"Si pasa una cosa como la que pasó, que es un espanto, hay que entender que no podés hacer un omelet sin que se rompan un par de huevos ", afirmó Lemoine, en referencia a la violenta represión de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad contra jubilados e hinchas de fútbol en las inmediaciones del Congreso.

El periodista Mariano Yezze reaccionó de inmediato y la frenó en seco: "No. No tiene que pasar. No debería pasar." Luego recordó casos emblemáticos de represión en Argentina, como los asesinatos de Kosteki y Santillán en 2002 y el de Mariano Ferreyra en 2010.

Como Lilia Lemoine, Brey defendió a la policía

La periodista Mariana Brey generó polémica en C5N al defender el accionar de la policía en la represión contra jubilados en el Congreso y afirmar que la mujer herida "estaba pegando con el bastón" antes de ser golpeada.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas (NA), Brey cuestionó la presencia de barrabravas en la movilización y sostuvo que "la mejor manera de defender a un jubilado es trabajando en blanco y aportando", en referencia a los grupos de hinchas que acompañaron la protesta.

En el intercambio con Marcela Feudale y Fernando Soriano, la periodista aseguró que lo sucedido fue "un intento de golpe de Estado para sacar a Milei", mientras que Soriano la cruzó mencionando el caso de Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años herida durante la represión.

"¿La que estaba pegando con el bastón?", preguntó Brey sobre la mujer que recibió un golpe en el pecho y la cabeza por parte de un efectivo. Luego, admitió: "Es verdad que reaccionó con el bastón, pero la patearon en el pecho, le rompieron la cabeza y la ambulancia tardó media hora".