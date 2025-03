Lilia Lemoine denunció que Jorge Macri envía fotos sexuales a mujeres

"Un amigo de Jorge Macri, podés creer... parece que comparten costumbres. (El amigo de Macri) me estuvo mandando mensajes, mensajes, mensajes, y me mandaba fotos con Jorge Macri" , comenzó el relato de Lemoine.

Ante esta situación, Trebucq le preguntó que culpa tenía el jefe de gobierno porteño de las fotos insistentes que le enviaba su amigo. Y llegó la primera aclaración de la diputada.

JAHSJAJAJA ESTO NO PUEDE SER.



"JORGE MACRI TIENE LA COSTUMBRE DE MANDAR FOTO PIJA A LAS CHICAS"

"Es conocido por mandar muchos mensajes a las mujeres", expresó Lilia, frase que disparó la consulta respecto a si estaba hablando del amigo o del político.

"No, Jorge Macri. El amigo se ve que es parecido, aunque no me mandó foto pija, aclaro. Se ve que es más educado que Jorge Macri", agregó Lemoine.

Lilia Lemoine y la insólita frase sobre Jorge Macri

Fue allí que se hizo un breve silencio, y la diputada libertaria deslizó la frase que terminó desatando el escándalo.

"Parece que el muchacho tiene la costumbre de mandarle foto pija a las mujeres", expresó Lila.

Trebucq consultó en reiteradas oportunidades si estaban hablando del amigo del político, pero Lemoine volvió a aclarar que no, que hablaba del propio Jorge Macri.

Lógicamente, el conductor planteó que era una barbaridad lo que se estaba comentando y que se trataba de una fuerte denuncia, a lo que Lemoine solo atinó a decir que "es verdad" y citar una insólita fuente: "Me crucé con gente que las recibió".

El antecedente pornográfico de Javier Milei

No es la primera vez que el espacio libertario tiene relación con cuestiones pornográficas. Es que en mayo del año pasado, hubo una fuerte denuncia mediática contra el presidente Javier Milei.

Fue el exboxeador Gonzalo "Patón" Basile, quien en un streaming con Diego Moranzoni reveló que Milei le enviaba "siete videos pornográficos por día".

"Milei me mandaba siete videos pornográficos por día": el exboxeador Gonzalo "Patón" Basile reveló que el Presidente "se aburría a la noche", "se ponía a mirar páginas" y le enviaba material XXX "en cadenas de WhatsApp".



@valetodovt https://t.co/0GITPPNKU4 pic.twitter.com/qbzi23geNi — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 13, 2024

En aquella entrevista, Basile deslizó que el mandatario de La Libertad Avanza "se aburría a la noche", y durante la madrugada "se ponía a mirar páginas" y le enviaba material pornográfico "en cadenas de WhatsApp".

Según el relato de Basile, ante la reiterancia de los episodios, llegó un punto en el que intentó ponerle un freno. "No compañero, no pongas más esto, yo tengo nenes chiquitos", le envió a Milei.

Sin embargo, el Presidente se justificó asegurando que se trataba de "cadenas de WhatsApp", por lo que el "Patón" le pidió que lo elimine de esos mensajes reenviados. "Se ve que no era el único", agregó el polémico ex boxeador.