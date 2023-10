Desde gestos similares a tics nerviosos hasta un pedido de bajar el ruido en el estudio (pese a que, según trascendió en filmaciones luego, no había casi gente presente), pasando incluso por una inusual euforia al hablar de sus interacciones en Twitter, Milei se mostró fuera de foco y generó preocupación en propios y extraños.

Lo cierto es que la entrevista fue incómoda de ver, y ese comentario se repitió incluso entre expertos de la política, que auguraron que algo no está bien. Por eso, vamos a repasar los momentos más impactantes de la charla con Trebucq.

La euforia de Javier Milei por los likes... y una perversa analogía

Durante una parte de la entrevista, Milei explicó que luego de subir el meme del león y el pato abrazados, en clara referencia a su acuerdo con Patricia Bullrich, las interacciones de sus redes sociales explotaron.

Mientras repasaba las cifras, el candidato de LLA mostraba una extraña expresión, situación que incluso alertó a los conductores. Y en medio de tantos números, Trebucq le indicó que todos esos likes "no son votos".



Embed 2) Aquí es cuando se le ve colapsar claramente. Explica el meme que subió de su alianza: el león (él mismo) abrazando a un Pato (Patricia Bullrich).



Sobrevalora los likes como algo determinante, pero atentos a las gesticulaciones. pic.twitter.com/fb9gny9wKv — JuanFran Albert (@JFranAlbert) October 27, 2023



Fue allí cuando vino la parte más extraña. Para explicar lo que estaba queriendo decir, Milei hizo una perversa analogía en referencia a quienes lo cruzan en redes sociales y quienes, en cambio, lo apoyan.

"Lo que quiero decir es que así como hay un salame, o tres salames, opinando desde una computadora, ¿saben qué? Mientras que ellos miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas", cerró con una sonrisa que generó también una incomodidad generalizada.

Al borde del colapso por los "ruidos"

En otro momento, el liberal estaba explicando sus ideas hasta que le pidió al conductor que pusiera fin a los "murmullos" de fondo, ya que no se podía concentrar.

"¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita", dijo el economista.

Embed 4) Milei empieza a señalar que lo está distrayendo un fuerte ruido. Dice que la gente detrás de él no ha parado de hablar y no le permite pensar.



El presentador se encuentra algo atónito y es imposible escuchar algo desde fuera de la sala. pic.twitter.com/2HRZLh2tDn — JuanFran Albert (@JFranAlbert) October 27, 2023

A su vez, Milei agregó: "Estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Si yo le erro, a mi me destrozan públicamente. Y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando".

Frente a su enojo, Trebucq, que pidió silencio, le indicó que después de la entrevista le iba a explicar qué estaba pasando detrás de cámara: "Yo entiendo lo que quieran, pero veo gente desde que inicié que hablan demasiado. Es muy difícil, temas tan complejos, con murmullos en el oído".

"No son temas fáciles y además va la vida de 47 millones en todo esto", añadió. Por último, indicó que "espero que haya quedado bien explicado. Creo que hice un buen esfuerzo a pesar del ruido", finalizó para continuar con otros temas.

Embed 5) Pero tampoco desde dentro. De hecho vídeos del estudio demuestran como la sala están en silencio.



¿Es posible que las voces que no paren de hablar (algo rarísimo en directo) estén en la cabeza de Milei?¿Que sufra un trastorno o brote en directo?pic.twitter.com/5gXEsNUUdh — JuanFran Albert (@JFranAlbert) October 27, 2023

Sin embargo, en filmaciones posteriores que se viralizaron en Twitter, se pudo observar que había poca gente en el estudio y que el nivel de ruido no parecía ser alto. Como mínimo, extraño...

Tras los dichos de Carrió, se mostró al borde del llanto

Otro momento insólito fue cuando habló de los dichos de Carrió, que en algún momento deslizó que era un "nazi". Allí, pese a ser uno de los candidatos que más ha insultado a sus colegas, se mostró vulnerable.

Al borde del llanto, Milei explicó que no era nazi y que todo lo que se venía diciendo de él era mentira.



Embed 6) El candidato de la Libertad Avanza es uno de los que más insulta. Otra candidata dijo que es un nazi.



Milei explica que no lo es y casi se pone a llorar. Toda la breve entrevista es errática. pic.twitter.com/UqThGctIhG — JuanFran Albert (@JFranAlbert) October 27, 2023



La nota completa ha tenido varios pasajes extraños, pero basta con ver estos pocos para comprender la preocupación que circula alrededor de Milei.

¿Habrá alguna repercusión a corto plazo? Por lo pronto, y a falta de menos de un mes para el balotaje, será fundamental ver cómo se lleva adelante el debate del 12 de noviembre ante Sergio Massa.