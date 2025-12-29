La inflación del 2026 sería más baja que la del 2025, pero no tanto como supone Javier Milei

Se debe a que este año va a concluir con una inercia de precios a un ritmo del 2% mensual. Se prevé que la inflación anual cerrará en el orden del 30%.

La inflación del 2026 será menor que la del 2025 pero no tan baja como supone el Gobierno.

El presidente Javier Milei confía ciegamente en la teoría monetaria de la economía, es decir, qu e la inflación e s producto de una emisión de dinero que no cuenta con demanda del público. Bajo esa teoría, si la política económica puede equilibrar la oferta de moneda con la demanda, la inflación debería tender a cero.

El problema que tiene la economía argentina es que es muy c omplicado que los argentinos “quieran tener pesos” c omo manera de ahorrar. Cuando se trata de acumular fondos en el tiempo, optar por el dólar.

No obstante, Milei confía en la teoría. A partir de lo escrito por algunos autores, el presidente considera que desde el momento en que se toma una medida monetaria hay un rezago de 18 a 24 mese s hasta que hace efecto.

Por eso, al promediar ya los dos años de su administración, plantea que en junio del año 2026 la inflación mensual “va a empezar con cero coma algo…”. Es decir, considera que la eliminación de los pesos que hizo en los dos primeros años de gestión el Banco Central y el Tesoro de la Nación, ya debería impactar en el IPC.

El Presupuesto del 2026 que se aprobó la semana pasada fija una estimación anual de inflación del 10,1%, tal vez, suponiendo que el apretón monetario del gobierno provocará que la inflación “se desmorone”. Pero según plantean economistas, como Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, esta estimación “es muy optimista”.

inflacion-estimada Estimaciones privadas de IPC. Al partir de un 2% en enero, recién en diciembre podria estar en 0,9%, teniendo en cuenta la inercia propia de los precios y otros factores.

Si se toman los datos actuales, enero del 2026 podría tener algo menos de inflación que diciembre, pero no mucho, debido a la propia inercia de los precios. Si diciembre terminara con un 2,3%, es probable que enero tenga un número cercano al 2% también, más si se tienen en cuenta todos los incrementos de servicios públicos y combustibles que se van a producir en ese período.

Lo mismo que febrero, el índice seguiría más cerca del 2% mensual. En marzo, por motivos estacionales, el IPC se recalienta, de manera que también seguiría en valores próximos al 2%. Recién en abril empezaría a dar señales de descenso más notorio, siempre que no ocurra algún problema en el frente financiero o cambiario.

Hay que tener en cuenta que el gobierno en 2026 va a ajustar el techo de la banda del dólar al mismo ritmo que la inflación, lo que da más margen al dólar a subir.Y eso tendrá como contraparte la compra de reservas internacionales por parte del BCRA, que tendrá que imprimir.

Por ello, en función de estimaciones privadas, es muy probable que la inflación del 2026 se ubique entre el 18% y el 20% que serían entre 10 y 11 puntos menos de 2025, pero que todavía no se puede traducir en valores de menos del 1% mensual. Tal vez para diciembre del año próximo podría ser de 0,9%.