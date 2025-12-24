En su mensaje de Navidad Javier Milei promete más reformas: "Abróchense los cinturones"

El Presidente anticipó que intensificará los cambios en 2026 y celebró la baja de la inflación y la eliminación del cepo.

El presidente prepara una agenda federal para mantener el contacto con la gente del interior y reforzar su imagen fuera de Buenos Aires.

Javier Milei anuncia un 2026 con más reformas y con el mismo objetivo desde que llegó a la presidencia: déficit cero.

A pocas horas de la Nochebuena y la Navidad , el presidente Javier Milei difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que hizo un balance de su gestión, resaltó la desaceleración de la inflación y la eliminación del cepo cambiario.

En su mensaje, el mandatario también anticipó que el próximo año avanzará con nuevas reformas estructurales. “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas” , advirtió el Presidente.

“ Que tengan muy felices fiestas. Que Dios los bendiga a todos. Que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Y viva la libertad, carajo!“, deseó el Presidente al final de un video cargado de imágenes y frases de sus discursos más recientes.

Milei destacó los principales avances de su Gobierno. Subrayó que logró reducir el déficit fiscal consolidado del 15% del PBI a cero, algo que calificó como “el proceso de estabilización más exitoso en la historia”.

Respecto a la inflación, celebró haber logrado que se mantenga “en orden” y aseguró que 12 millones de personas salieron de la pobreza. También, resaltó la eliminación del cepo cambiario “para siempre” y la firma del acuerdo bilateral comercial de los Estados Unidos.

Seguridad y Boleta Única Papel

En cuanto a la seguridad, el Presidente hizo hincapié en la reducción de las protestas sociales. “Recuerden que teníamos 9000 piquetes por año. Hoy es cero“, aseguró.

También mencionó la aplicación de políticas de “tolerancia cero” contra la delincuencia y la creación de la Dirección Federal de Investigaciones para combatir el crimen organizado.

Por otra parte, Milei enfatizó en el triunfo de La Libertad Avanza el 26 de octubre y en la implementación de la Boleta Única Papel. “Los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”, recalcó.

Respecto al Congreso actual, el jefe de Gobierno dijo: “No tengan dudas que vamos a ir hasta el hueso hasta hacer la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grande nuevamente”.

A dónde pasará Navidad Javier Mieli

El libertario se encuentra a la espera de la sesión que tendrá lugar este viernes en el Senado. Es así, que Milei volvió a elegir pasar Navidad en Olivos y piensa en la aprobación de la ley de transparencia fiscal. El presidente aprovechará estos días para trabajar y seguir de cerca el tramo final de las negociaciones por el presupuesto 2026, que también se votará este viernes en la Cámara Alta.

Desde el Gobierno descartaron la posibilidad de otorgar un feriado puente.

Desde su entorno remarcaron que el presidente celebró Jánuca, que este año fue del 14 al 22 de diciembre y conmemora la resistencia del pueblo hebreo.

Algo parecido ocurrió el año pasado, cuando festejó junto su ex pareja Amalia "Yuyito" González. Podría sumarse la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien las festividades de diciembre de 2024 lo pasó junto a sus padres Norberto Milei y Alicia Lucich.