Previo a la sesión del Senado, ¿dónde pasará Javier Milei la Navidad?

Se conoció como será el festejo de Noche Buena y Navidad del presidente Milei, y para muchos su decisión fue una sorpresa.

En las últimas horas se conoció cómo serán las fiestas de Nochebuena y Navidad del presidente Javier Milei , tras comenzar la segunda etapa de su gobierno luego de un 2025 con altibajos. Según comentaron fuentes cercanas al gobierno, la festividad cristiana no tiene asidero en el mandatario.

El libertario despidió el año junto a su nuevo gabinete con una cena este lunes en la residencia de Olivos, donde realizó un balance de la gestión en 2025 , agradeció a sus ministros y trazó la hoja de ruta y objetivos que tiene el Gobierno para los debates que se vienen durante el verano en el Congreso. En ese marco, dio por cerrados los cambios en el Gabinete nacional.

Resulta que el libertario se encuentra a la espera de la sesión que tendrá lugar este viernes en el Senado . Es así, que Milei volvió a elegir pasar Navidad en Olivos y piensa en la aprobación de la ley de transparencia fiscal. El presidente aprovechará estos días para trabajar y seguir de cerca el tramo final de las negociaciones por el presupuesto 2026 , que también se votará este viernes en la Cámara Alta.

navidad (2) Desde el Gobierno descartaron la posibilidad de otorgar un feriado puente.

Desde su entorno remarcaron que el presidente celebró Jánuca, que este año fue del 14 al 22 de diciembre y conmemora la resistencia del pueblo hebreo.

Algo parecido ocurrió el año pasado, cuando festejó junto su ex pareja Amalia "Yuyito" González. Podría sumarse la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien las festividades de diciembre de 2024 lo pasó junto a sus padres Norberto Milei y Alicia Lucich.

Negociaciones en la previa a la Navidad

En las últimas horas, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, conversó con sus pares de otros partidos, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, hizo lo propio con los gobernadores.

Ambos sabían que tenían hasta este miércoles para terminar de garantizar los votos para la iniciativa, ya que iba a ser más difícil contactar en Noche Buena y Navidad a la mayoría de los legisladores, más allá de poder cruzar algún mensaje.

La apuesta central de la administración libertaria es que pase sin modificaciones para evitar que regrese a la cámara de origen y demorar así su tratamiento. Por estas horas, reina el optimismo en varios despachos de Balcarce 50 que aseguran tener más de 40 manos a favor.

JAVIER Y KARINA MILEI

La mesa política madura la intención de trasladarse al Senado ese mismo viernes para estar junta durante la sesión y poder seguir de cerca cada movimiento. De esta forma evitarán traspiés como los de Diputados.

Asimismo, un importante funcionario reveló que el presidente no se tomará vacaciones y pasará los primeros días de enero recluido en la residencia presidencial. En más de una oportunidad, el libertario se ha declarado abiertamente workaholic. Con el correr del mes alternará entre Olivos y la Casa Rosada.

Javier Milei intercambió mensajes con obispos en vísperas de la Navidad: "Mis mejores deseos"

A tan sólo horas de los festejos por Navidad, el presidente Javier Milei y la cúpula de la Iglesia Católica protagonizaron un intercambio formal de cartas que remarcaron un gesto de amabilidad, luego de una tensa relación que han mantenido las partes.

El pasado 15 de diciembre, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) envió su tradicional saludo navideño al presidente argentino. El texto adoptó un tono pastoral, anclado en el sentido religioso de la fecha, con referencias al nacimiento de Jesús y a la necesidad de fortalecer una cultura del encuentro en un contexto social complejo.

Luego de un par de días de espera, este martes Milei respondió la misiva de forma protocolar y que recogió algunos conceptos planteados por los obispos. Este cruce expuso preocupaciones sociales, reafirmó posiciones institucionales y buscó despejar versiones de tensiones abiertas entre el Gobierno y el Episcopado.