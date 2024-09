La insólita amenaza de bomba en el avión que viajaban Marcelo Polino y Carmen Barbieri

amenaza-de-bomba-en-un-avi-n-de-aerol-neas-argenti-amenaza-de-bomba-en-un-avi-n-de-aerol-neas-argenti-1660288142732058624.webp La insólita amenaza de bomba obligó a desalojar el avión. (Foto archivo)

Según el testimonio de ambos artistas, se habrían llevado a dos personas para interrogarlas por la supuesta amenaza de bomba, de acuerdo al protocolo.

Qué pasó con la insólita amenaza de bomba

Sin embargo, todo se trataba de un malentendido y el acusado de ‘terrorista’ era nada más y nada menos que un legislador de Tierra del Fuego llamado Agustín Coto, que jugaba un juego de demoliciones en su celular.

El político utilizó sus redes sociales para esclarecer los hechos y dar su versión de lo ocurrido en el vuelo de Aerolíneas Argentinas: “Todo es correcto, incluyendo los jueguitos (y escuchaba un podcast sobre el texto masoretico). El jueguito en cuestión de llama monster demolition. Muy recomendable. Lo que no es recomendable es viajar sentado al lado de un colifa brasileño”.

Una vez calmada la situación, el periodista Marcelo Polino publicó una foto junto a Carmen Barbieri abordando el avión demorado y trayendo calma a quienes se enteraron de la noticia por los medios de comunicación.

El relato del "hombre bomba"

En su cuenta de X, Coto realizó un detallado relato de lo que ocurrió con el vuelo y la supuesta amenaza de bomba.

"Hoy me pasó algo surrealista. Vuelo de aerolíneas Ushuaia-Buenos Aires, Asiento 24 C. Avión lleno. Despegamos y el sujeto que estaba sentado al lado mío, en pleno despegue, se levanta y se va corriendo para atrás. Vuelve, se sienta de nuevo, vuelve a pararse y a irse al fondo del avión. Jamás había visto algo así. Pasan unos minutos y nos anuncia el comandante que debíamos volver al aeropuerto de Ushuaia, sin aclarar el motivo (luego todo tendría sentido). Volvemos, aterrizaje y...a esperar en la pista. El tipo raro seguía atrás, con las azafatas. Mirando el teléfono me entero de que el avión había vuelto por una amenaza de bomba! Entre asustado y nervioso, esperé un rato más, charlando con los otros pasajeros (me da cagado despegar, así que estaba recuperándome de los minutos de sufrir el despegue). Llega la policía de seguridad aeroportuaria a los minutos y se llevan a un tipo que resulté ser YO! Operativo, protocolos de seguridad activados, perro detector de explosivos, etcétera. Todo bien. Falsa alarma. Me retienen, pregunto por qué y me dicen que mí vecino de asiento me acusó de llevar una bomba! Surrealista. Declaraciones, espera, nervios, risas. El vuelo finalmente sale, al turista brasilero inventor de situaciones bombisticas (y bombásticas) no lo dejaron subir al avión y despegamos sin incovenientes alrededor de las 20 hs. Ah. Salí en todos los medios, me dicen. Moraleja: hay que evitar viajar en aviones sentado al lado de colifas".