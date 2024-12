La insólita frase de javier Milei sobre si teme por su vida: "Si me mataran, me harían inmortal"

En ese contexto, el mandatario fue consultado si teme por su vida, y el mandatario no esquivó el tema. “No, no tengo miedo”, fue su primera respuesta ante un hipotético asesinato. Entonces el periodista Mario Sechi le repreguntó, marcando el hecho de que el plan de ajuste que viene aplicando le generó muchos enemigos. “Si me matarán, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún mayor. Dudo que sean tan estúpidos”, reiteró el libertario.