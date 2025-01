La Justicia le prohibió a Fabiola Yáñez contactarse con Alberto Fernández por 90 días

El expresidente denunció por presunto hostigamiento de la ex primera dama hacia su persona. Sólo podrán hablar cuándo se trate de la situación del hijo en común.

El juez de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Christian Brandoni Nonell, prohibió a Fabiola Yañez contactar al ex presidente Alberto Fernández por 90 días, por ningún motivo que no esté estrictamente vinculado al hijo de ambos, Francisco.

Fernández radicó en ese juzgado una denuncia por presunto hostigamiento de la ex primera dama hacia su persona desde España, a la vez que también informó que revocaba la autorización para que el hijo de ambos resida en España y exigió la vuelta del menor a la Argentina, informaron fuentes judiciales.

La denuncia por hostigamiento se basa en un audio de una llamada de Yañez a Fernández, que este último grabó y además sostiene que no habría podido contactar a su hijo durante las fiestas de Fin de Año.

Fabiola Yañez.jpg Fabiola Yañez

Brandoni Nonell estableció la medida por 90 días corridos y además prohibió a ambas partes difundir detalles de la causa judicial que tramita.

Fabiola y Alberto solo podrán comunicarse por cuestiones que hagan a la "patria potestad del hijo en común", estableció el juez de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta denuncia tramita de manera independiente a la que se le sigue por violencia de género a Fernández en los tribunales federales de Retiro y en el marco de la cual está citado a declaración indagatoria por el juez federal Julián Ercolini para el 4 de febrero próximo.

Alberto Fabiola y Francisco

Además, está pendiente de resolución un planteo del Gobierno para retirarle la custodia a Yañez en Madrid, mientras que la ex primera dama presentó un escrito en el cual renunciaba a contar con la misma y ahora debe decidir el juez.

Fabiola Yañez habló de Alberto Fernández y "las imágenes con sus amantes"

La ex primera dama Fabiola Yañez aseguró que Alberto Fernández "podrá recusar jueces", pero no "las imágenes con sus amantes en Casa Rosada", mientras que expuso que el ex mandatario tendría un comportamiento que incluye violencia psicológica contra Francisco, el hijo de ambos.

Esta declaración fue previo a que Fernández comparezca este jueves ante la Justicia para explicar los motivos por los que busca apartar al juez Julián Ercolini del caso de violencia de género, algo que finalmente no ocurrirá.

"Alberto Fernández podrá recusar jueces, pero no las imágenes con sus amantes en Casa Rosada", afirmó Yáñez en diálogo con Ok Diario al hablar del famoso vídeo de Fernández, en una situación comprometedora con Tamara Pettinato en el despacho presidencial, imágenes que datan de enero de 2022 y que muestran a la periodista sentada en el histórico sillón de Rivadavia, manteniendo una conversación de tono íntimo con el entonces mandatario.

Además, Yañez recordó el caso de Cecilia del Milagro Hermoso, quien pasó de controlar las redes sociales de Dylan, el perro del ex presidente, a ser designada directora general de Comunicación Digital con tan sólo 24 años.

“Ella había sido su pareja y cuando él asumió el gobierno le otorgó un alto cargo directivo sin tener las cualificaciones necesarias, ni los títulos ni la experiencia requerida para ese puesto, con un sueldo exorbitante. Y no fue la única, hubo varias personas en situaciones similares”, dijo Yañez.