Fabiola Yañez reapareció en sus redes sociales: el mensaje

Realiza un posteo luego de sus declaraciones de la semana pasada, cuando afirmó que Alberto Fernández no le pidió perdón por los golpes que le propició.

Fabiola Yañez , la expareja del expresidente Alberto Fernández, reapareció en las redes sociales y lo hizo con un posteo en el que se la ve de espaldas pintando, en el que no están permitidos los mensajes de sus seguidores, dado que desactivo esa opción.

"Nada como un lienzo en blanco para un nuevo comienzo… Gracias, Vivian Guggenheim @guggenheim_art por todo lo que enseñaste hace tantos años", escribió la ex primera dama que denunció por violencia de género a su expareja.

Estas declaraciones surgen luego de su aparición, la semana pasada, cuando, en una entrevista televisiva, afirmó que Alberto Fernández "jamás" le pidió perdón por los golpes que le propició durante su relación, y reafirmó que hoy "no podría estar delante de él".

Fabiola Yañez reapareció en las redes sociales.PNG Fabiola Yañez no publicaba en sus redes sociales desde el 11 de agosto pasado.

Por otra parte, relató que, además del maltrato físico, sufrió violencia psicológica, y consideró que es "lo más fuerte que uno padece" en una situación de agresión y hostilidad. "Me mandaban mensajes de 'te vieron en tal lugar, me sentí vigilada. Hoy ya estoy mejor, retomando ciertas cuestiones y con más tiempo para mi hijo", manifestó en esa entrevista.

Además, aseveró que Fernández la culpaba "de haber perdido elecciones", de "ponerlo violento" y de que su relación terminara como terminó. "Cree que hubiese ganado y hubiera sido reelecto si no fuera por mi culpa", añadió.

También, había hecho hincapié en el vínculo que tiene el expresidente con Francisco, el hijo de ambos, debido a que el nene "no quiere" hablar con él "porque recibe un trato hostil", igualmente, Fabiola Yañez indicó que trata de hacer lo posible "para no cortar el vínculo" entre ellos.

Su anterior publicación en redes sociales fue el pasado 11 de agosto y se trató de un mensaje de agradecimiento a quienes "mostraron solidaridad" por la situación que estaba atravesando con el expresidente, y a su abogada, Mariana Gallego, "por su generosidad, paciencia y humanidad".

Así comenzó la causa de violencia de género

La causa se inició cuando el juez Ercolini se encontró en los chats del teléfono de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández e imputada junto a él en la causa de los seguros. Allí, Fabiola Yañez hablaba con Cantero sobre los golpes que habría recibido y le mostraba moretones en el brazo y la cara.

“Desde el inicio de las presentes actuaciones VS. ha direccionado la investigación para retener la causa. Tal es así que desde el primer momento y con el afán de que la Sra. Yañez inste la acción penal, desoyó lo sugerido por los organismos especializados en género y sin ningún tipo de resguardo por la supuesta víctima, al punto tal que la propia Fabiola Yañez manifestó en una entrevista pública para Infobae era una situación bastante incómoda. Me llama el juez. Quería hacer todo rápido, todo apurado. En menos de cuatro horas me armaron una audiencia’, señala el escrito.

Fabiola Yañez 1.jpg

Para la abogada Silvina Carreira, defensora de Alberto Fernández, “el testimonio es revelador y abona al interés de VS por la causa”. Y agregó: “A pesar de lo redundante, debo de resaltar que VS actuó desoyendo lo sugerido por los organismos especializados y cualquier tipo de contención psicológica a una supuesta víctima de violencia de género. No contento con la negativa, insistieron dándole ahora si intervención a las fiscalías especializadas. Posteriormente, sin indicar ningún hecho ‘claro, preciso y determinado’ se instó la acción penal sin cumplir con los requisitos que marca el código de procedimiento penal”. También cuestionó que la causa se llevará adelante en la Capital Federal y el fuero federal.

“Tampoco entiendo VS. como al recaer su juzgado no se excusó de avanzar toda vez que Ud fue quien extrajo testimonio y lo mandó a sorteo, por lo que adquirió la calidad de denunciante”.

La defensa resaltó que el caso fue sorteado en los tribunales de Comodoro Py y que, para mantener “una supuesta imparcialidad”, el expediente recayó en Ercolini “por las maravillas del azar”. En sus palabras, Ercolini no podía intervenir por ser el denunciante. “Esperábamos que el magistrado se excusara de manera voluntaria y no tener que recurrir al instituto que aquí se propicia”, dijo.

El audio de Alberto Fernández insultando a Fabiola Yañez.mp4

Alberto Fernández también cuestionó el allanamiento en su casa para secuestrarle su teléfono personal. “Vamos a dejar asentado que el allanamiento fue realizado sin motivo alguno en base a la información aportada por la misma querella. Ahora bien, luego de lo expuesto, observamos con excepcional gravedad esta medida de intromisión en la privacidad, no solo del imputado, sino también de terceras personas ajenas al proceso penal”, se afirmó. La defensa apuntó también que “nada se ha hecho” sobre la cantidad de filtraciones sobre el curso de la causa y las declaraciones.