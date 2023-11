La Justicia pidió la prisión preventiva de Chocolate Rigau: los chats que develaron la maniobra

El informe del peritaje en el aparato encontraron conversaciones con los dirigentes massistas Claudio Albini y su hijo Facundo, este último concejal platense y candidato de Unión por la Patria.

El informe preliminar sobre esos contactos muestra una conversación del 27 de agosto pasado, dos semanas antes de la detención, donde un tal “Facu” le envía varios mensajes reclamándole que si Rigau no quiere trabajar mas con el que se lo diga y quedan en buenas relaciones. Ante la falta de respuesta, Albini le habla de dinero: “Te llevas 200 por mes hace 3 anos y cuando te necesito no estas. Siento que me estás faltando el respeto a mi y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”.

Mensajes Chocolate Rigau.jpg Para la fiscal Betina Lacki, los chats de Chocolate Rigau no dejan dudas sobre el rol de cada uno en la asociación ilícita en la Legislatura bonaerense.

El 28 de julio, el puntero le manda un mensaje de voz a una mujer agendada como “Carmen” en el que habla de “rendir” parte de la recaudación: “Ayer nos dijeron que en el horario de visita, entre once y media y doce, tenía el alta"; "yo tengo que ir a rendir, ahora estoy por llamar a Claudio tratar de rendir lo más temprano posible y llegar por lo menos a las doce”.

El 18 de agosto, en una conversación con un hombre agendado como “Chispa”, Rigau vuelve a mencionar a Albini. “Negro, ¿en que quedaste con el gordo? porque Claudio hoy me preguntó como venia eso y para el lunes tengo que tener finiquitado ese tema”.

Albini no solo es aludido en los chats sino que su firma, como subdirector de Personal de la Cámara de Diputados, aparece en varios partes de recepción de las tarjetas de débito.

El 26 de febrero de 2022, a las 11:42, una persona agendada como “Yoni Carmen” le manda un mensaje de voz: “Dale perfecto. Sí, la tengo acá encima, porque iba a pasar al mediodía cuando salgo de trabajar”. En la misma línea, el 24 de julio del año pasado, otra persona agendada como “Bruja” le manda un audio avisándole que estaba el dinero: “Pasa cuanto antes por acá así te doy la plata que tengo separada y después charlamos bien”.

Con esa misma persona, el puntero tiene un intercambio revelador sobre el manejo que tenía de los contratos de la Legislatura. “Te dije, Julito, no quiere renovar, necesitan cobrar la plata de la nena, ese es el motivo principal y fundamental de esto y se sigue estirando. Eran 3 meses, 4, 5, 6, 7, ya está, por favor te lo pido. Yo necesito que le den la baja, o decime a dónde lo llevo a Martin. Lo llevo yo, decime donde lo llevo y que firme y listo y se termino la historia”.