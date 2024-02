La mejor app para ganar dinero jugando con el celular en 2024

Las apps para ganar dinero suelen pagar por distintos tipos de objetivos. Mientras que en algunos casos la tarea puede insumir la carga de ciertos datos, en otros la retribución va a aparejada con el tiempo de permanencia que el usuario le destine a determinada actividad.

¿Cuál es la mejor aplicación para ganar dinero?

La oferta de aplicaciones para ganar dinero - disponibles en las tiendas Play Store (para dispositivos que funcionen con Android) y App Store (para el sistema operativo iOS de Apple)- es muy amplia. Con una simple búsqueda, mediante la introducción de las palabras clave adecuadas, el usuario podrá encontrar un menú con las que más se ajusten a sus gustos y necesidades.

Mientras algunos preferirán obtener sumas de dinero por responder encuestas a través de Swagbucks, Poll Pay o i-Say ; otras personas preferirán incrementar sus ingresos con la venta de fotografías y videos en Foap, Scoopshot o Instafeet.

Habrá quienes busquen contribuir a su ingreso familiar a través de la venta de productos nuevos o usados con apps tales como Mercado Libre, OLX, Marketplace y otros mercados virtuales similares.

Así luce la aplicación appKarma una vez que está instalada en tu dispositivo móvil.

¿Cuál es la mejor app para ganar dinero jugando?

Para quienes busquen ganar dinero y, al mismo tiempo, desarrollar ese costado gamer que todas las personas llevan dentro, existe una app que combina distintas actividades. Actividades que van desde instalar videojuegos en el teléfono celular, realizar encuestas de todo tipo y hasta completar desafíos en distintos minijuegos. La app en cuestión se llama appKarma.

Al abrir la aplicación appKarma, el usuario encontrará un listado de otras apps para descargar. Apps que van desde juegos, billeteras virtuales y otras de diferentes usos. ¿Cómo funciona? Cada uno de los softwares a descargar contienen un puntaje o score que le entregarán a quien descargue la aplicación y realice determinadas acciones con ella.

A modo de ejemplo, un jugador amante de los juegos en dispositivos móviles podrá optar por descargar el Rise of the Kingdoms. Por ese simple hecho recibirá una cantidad de puntos. Puntos que se irán incrementando una vez que realice otras tareas (completar niveles, lograr objetivos, avanzar en misiones, etc).

Respecto de qué aplicaciones descargar y cuáles no, el influencer mexicano conocido como El Pausero aconseja optar por aquellas que nunca hayamos utilizado. Por ejemplo appKarma premia con sus recompensas -tales como tarjetas de regalo para tiendas online- a quienes utilicen software o apps por primera vez. En esa suerte de “testing” recae el éxito del usuario.