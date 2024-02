¿Cuánto es lo máximo que se puede poner en un plazo fijo Argentina 2024?

¿Cuánto es lo máximo que se puede tener en un plazo fijo?

En la actualidad, no existe un monto máximo que se puede tener en un plazo fijo. No obstante, a efectos de no quedar bajo la lupa de los organismo de control, es menester poder justificar el origen de los fondos, a partir de lo cual el ahorrista no tendrá problemas al invertir dinero en este activo.

Sin embargo, para poder acceder a la tasa mínima establecida por el BCRA el depositante no puede exceder los $30.000.000. Superado dicho monto, la tasa que los bancos pagan suele ser bastante inferior. En todo, una opción que permite sortear esa dificultad es la de invertir en distintos bancos para ampliar el límite establecido.

¿Qué pasa si pongo 1 millón de pesos en plazo fijo?

Lo primero que hay que tener en cuenta al depositar dinero en un plazo fijo es que la suma sea congruente con los ingresos declarados. De lo contrario, es muy probable que la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) le solicite al ahorrista una justificación del origen de los fondos, ya que el monto supera ampliamente los $200.000 establecidos por el organismo.

afip1.jpg La AFIP pone el ojo sobre quienes depositan cantidades de dinero que no pueden justificar a través de los ingresos.

En caso de que el capital pueda ser justificado, si la inversión de $1.000.000 es a 30 días, la renta obtenida será de $90.410,96, teniendo en cuenta que la TNA (Tasa Nominal Anual) fue establecida en un 110%, que representa un 9,15% mensual. De modo que quien haya depositado un millón retirará al cabo de un mes la suma de $1.090.410,96.

¿Cuándo te investiga la AFIP por plazo fijo?

Por lo general, el fisco suele investigar a los contribuyentes cuando detecta inconsistencias entre lo declarado y las operaciones realizadas por el contribuyente.

En tal sentido, si un monotributista categoría "A" que tiene gastos muy elevados constituye un plazo fijo por $4.000.000 cuando sus ingresos mensuales son de $166.000 y no tiene otros declarados, generará sospechas por parte de AFIP e iniciará un proceso de investigación.

Dicho de otra manera, si existen inconsistencias importantes con el fisco es altamente probable que AFIP inicie un proceso de investigación.

Sin embargo, si las inconsistencias son leves, por ejemplo, el contribuyente tiene ingresos por $200.000 y realizó un plazo fijo por $230.000 (sin tener otros gastos) es probable que AFIP no inicie una investigación y posterior reclamo, ya que es más costoso todo ese procedimiento que el monto en presunta infracción.

banco-central-plazo-fijo.jpg El plazo fijo ofrece una rentabilidad segura.

Hay que tener en cuenta que AFIP monitorea las operaciones financieras a través de diversos mecanismos, como el análisis de información proporcionada por las entidades financieras, la comparación de declaraciones juradas de impuestos con los movimientos bancarios y la realización de auditorías fiscales.

De todos modos, el monto que el organismo fiscalizador establece como parámetro es muy variable, ya que depende de la condición particular del contribuyente. Por ejemplo, no es lo mismo una persona soltera que otra a cargo de una familia como único sostén, ya que se asume que, a mismo nivel de ingreso, la primera tendrá una mayor capacidad de ahorro.

Además, cabe recordar que otro inconveniente que suele despertar sospechas son las reiteradas transferencias, incluso las de bajo monto, para personas que no están registrados. En estos casos, AFIP puede iniciar una investigación, ya que puede suponer que estás desarrollando una actividad sin declararla.