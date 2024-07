La nieta de Mercedes Sosa y una fuerte denuncia al Gobierno

"¿Por qué no voy a cantar si lo hago bien? Siempre me molestó que aparezca la comparación con mi abuela, me dan ganas de boxear a todo el mundo", afirmó Matus al ser consultada sobre su carrera como cantante y las inevitables comparaciones con Mercedes Sosa. A pesar de la carga que implica ser heredera de una de las voces más icónicas de la música latinoamericana, Matus ha encontrado su propio camino, aunque no sin dificultades.

Respecto a la generosidad de su abuela, Araceli recordó: "Mi abuela ganó mucha plata. Era una persona generosa que regaló autos y departamentos. Le dio dinero a medio mundo y vivió" . Sin embargo, su vida no ha sido fácil ni siquiera en los aspectos más cotidianos. "Yo estoy en el horno. Y no quiero saber nada con el Estado Nacional" , expresó Matus, revelando una situación económica complicada.

Mercedes Sosa La nieta de Mercedes Sosa señaló a Javier Milei, aunque cruzó a los demás gobiernos.

En este contexto, durante una entrevista con Clarín, Araceli hizo referencia puntualmente al Gobierno de Javier Milei. Fue ante la consulta de qué pensaría su abuela sobre este mandato. Allí aseguró que "estaría hablando y diciendo lo que hay que decir, que el pueblo no está mejor. El semejante sigue sufriendo y hay gente que no se va a levantar más. Me duele muchísimo. No es sólo Milei. Milei es lo que vemos, pero es mucho más fuerte y siniestro lo que no vemos".

Quién es Araceli Matus, la nieta de Mercedes Sosa

Nacida en 1976, Matus no tiene recuerdos de Mercedes Sosa hasta su regreso del exilio. "No fue una infancia muy alegre hasta después de la democracia, estábamos escondidos, yo no podía decir nada", comentó. A pesar de estos momentos difíciles, ha encontrado un propósito en su trabajo como musicoterapeuta, donde ha trabajado con adultos mayores en temas de deterioro cognitivo, demencias y Alzheimer.

Araceli también habló sobre la Fundación Mercedes Sosa, la cual dirige, describiéndola como una carga pesada. "Sufrir. Hoy no tengo bastante vida más allá de la Fundación Mercedes Sosa, algo que me está haciendo bastante mal", confesó, indicando que ha tenido que dejar otros trabajos mal pagos para dedicarse a la fundación. "Igual estoy pensando seriamente en disolver la fundación, porque es inhumano", añadió, resaltando las dificultades para obtener apoyo gubernamental y el uso no autorizado del nombre de su abuela.

En sus declaraciones, Matus no evitó referirse a la situación política actual: "El presidente de mi país y la vicepresidenta de mi país quieren la muerte del comunismo. Mi familia y yo somos comunistas".

Araceli Matus sigue luchando para mantener el legado de su abuela, a pesar de las adversidades personales y profesionales que enfrenta, y espera poder dedicarse más a su música y a tocar, alejándose de las complicaciones que la Fundación ha traído a su vida.