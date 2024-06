La respuesta del Gobierno a Lula da Silva: "El presidente no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse"

El vocero presidencial, Manuel Adorni , respondió a las críticas del mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva , quien sostuvo que Javier Milei debe "pedir disculpas" por "las bobadas" que dijo en su contra. "El Presidente no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse", respondió el funcionario.

Según reveló el vocero en la habitual conferencia de prensa, no hubo bilateral entre Lula da Silva y Javier Milei en el marco de la Cumbre del Grupo de los 7, celebrada en Italia, pero destacó que "se saludaron cordialmente como deben hacer dos presidentes de la Nación". "No hay mucho más para decir", sostuvo al respecto, luego de que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) asegurara que no hablará con el libertario hasta que este pida disculpas por los dichos en su contra.