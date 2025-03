La rotunda decisión que tomó Rock & Pop tras el repudiable comentario de Ari Paluch

image.png El comunicado completo de Alpha Media.

Paluch se mostró "arrepentido" y pidió disculpas

Tras la viralización de este momento radial, el periodista grabó un video que publicó en su Instagram pidiendo perdón: "Hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido".

En la publicación, Ari afirmó: "Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana".

"Me siento genuinamente arrepentido, esto fue un error y me lo hizo ver mi hija inmediatamente, no es que tuvo que pasar un tiempo", destacó en el video que compartió a través de sus redes sociales. "Me siento genuinamente arrepentido, esto fue un error y me lo hizo ver mi hija inmediatamente, no es que tuvo que pasar un tiempo", destacó en el video que compartió a través de sus redes sociales.

En relación al motivo detrás de estas declaraciones, el periodista reconoció: "Este es un aprendizaje permanente, los tiempos cambian... Cosas que uno dice naturalmente, no deben ser dichas o inmediatamente enmendadas".

¿Cuál fue el comentario del periodista?

Todo ocurrió cuando hablaban de los casos delictivos, que tienen como protagonistas a las delincuentes conocidas como "viudas negras". Se trata de mujeres que cuando conocen a los hombres, los engañan y los drogan con somníferos para poder así llevarse todas sus pertenencias y dinero.

En ese contexto, el locutor mencionó la posibilidad de conseguir burundanga para manipular a una locutora, lo que generó incomodidad entre sus compañeros. “¿Tan fácil es conseguir burundanga? Porque a mí esta chica, ¿Cómo se llama tu locutora?”, preguntó a Casella, quien respondió que su nombre era Noe.

“Es linda esa chica. Entonces, podemos arreglar. Vamos y vamos. Una mañana le ponemos el vaso con agua”. En ese momento, Casella intervino y le pidió a Martina que frenara a su padre. La joven, visiblemente incómoda, respondió: “Padre, padre, ubicate”. Sin embargo, el periodista insistió con su broma: “¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquitito? ¿Qué te da un besito?”.

La denuncia de acoso sexual contra Ari Paluch

Ariana Charrúa era una microfonista del canal A24, quien denunció hace un tiempo públicamente al periodista. Según expuso, la había acosado sexualmente en el ambiente laboral.

Si bien él lo negó repetidas veces, muchos integrantes del medio artístico salieron al cruce del conductor y varias mujeres que habían trabajado con él compartieron sus testimonios, acusando haber vivido situaciones similares.