La victoria de Javier Milei en los diarios del mundo: líder mesiánico, anarcocapitalistas y Trump argentino

el mundo.JPG El Mundo de España.

EL PAIS.JPG El País de España.

En Estados Unidos, The New York TImes y The Wall Street Journal siguen esa tónica y reflejan al líder de La Libertad Avanza como de "extrema derecha".

nyt.JPG The New York TImes, Estados Unidos.

twj.JPG The Wall Street Journal, Estados Unidos.

En Francia, Le Monde definé a Milei con las misma palabras como una político de extrema derecha. Mientras que el periódico de Luxemburgo L´Essentiel hablá del "Trump argentino" en referencia al ex presidente de Estados Unidos.

le monde.JPG Le Monde, Francia.

L´ESSENTIEL.JPG L´Essentiel, Luxemburgo.

En Italia, Corriere della Sera público: "Argentina, Milei es presidenta: así le ganaron los "anarcocapitalistas" al peronista Massa". "El candidato antisistema vence al ministro de Economía saliente. Ahora Milei promete medidas draconianas para un país en caos: inflación al 142% y deuda pública a 419 mil millones de dólares", agregaron.

En el artículo se da cuenta de que "el candidato de la alianza de extrema derecha La Libertad Avanza logró reunir detrás de su nombre el voto antiperonista y también el del descontento, en un país azotado por una gravísima crisis económica. Sobre todo, obtuvo el apoyo del ex presidente conservador Mauricio Macri y de gran parte de la centroderecha tradicional, que quedó huérfana de su candidata, Patricia Bullrich, que quedó sólo tercera en la primera vuelta en octubre. Un apoyo que también será fundamental en el Parlamento, donde La Libertad Avanza cuenta sólo con 23 diputados".

corriere.JPG Corriere della Sera, Italia.

En Inglaterra, The Guardian también habla de un líder volátil de extrema derecha, que prometió "exterminar la inflación y usar la motosierra contra el estado".

the guardian.JPG The Guardian, Inglaterra.

Qué dicen los diarios de América Latina sobre el triunfo de Javier Milei

En Paraguay, ABC se hizo eco de la victoria de Javier Milei, señaló que una de las primeras salidas de Argentina sería al país y hacen un repaso por los desafíos que enfrente el presidente cuando asuma su gobierno el 10 de diciembre.

abc.JPG ABC, Paraguay.

En Chile, La Tercera da cuenta del reslultado electoral con especial atención en los datos y los desafíos que deberá afrontar el nuevo gobierno en materia económica.

latercera.JPG La Tercera, Chile.

Por su parte, en Uruguay El País hace un repaso con diversos artículos sobre los resultados, los problemas económicos y en un perfil del Milei lo definen como "un provocador de discurso anticasta". Además, marcan que entre sus controvertidas propuestas "para poner en práctica si se convierte en presidente de Argentina están la dolarización de la economía, la demolición del Banco Central y el paso de una “motosierra” por el gasto del Estado reduciendo al mínimo los ministerios".

epu.JPG El País de Uruguay.

En Brasil, O Globo coincide con el perfil de ultra derecha; en Perú El Comercio lo define como libertario, y en México El Universal lo llamó "el profeta de la dolarización".

oglobo.JPG O Globo, Brasil.

el comercio.JPG El Comercio de Perú.