Las 11 mejores frases de Maradona que quedarán en el recuerdo

Ya como jugador de Primera División, en su etapa como crack en la Selección Argentina, o luego como DT y en su condición de ex futbolista, Maradona acuñó frases memorables. En este artículo, nos propusimos presentar una selección con las mejores .

“Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, es sin dudas una de las frases pronunciadas por Diego Maradona que quedarán por siempre en el recuerdo. En su partido despedida del fútbol, ante un estadio de Boca colmado, Maradona emocionó al público con un discurso sentido y visceral, en el que no dejó pasar su adicción a la cocaína, que tanto lo perjudicó en su carrera.