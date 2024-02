Las empresas analizan despedir personal ante la caída de la demanda

La baja de la inflación prevista por los economistas para este año es un dato alentador que podría verse reflejado en cifras de un dígito para junio. No obstante, el costado oscuro de ello es que crece la cantidad de empresas que analizan o anticipan despidos de personal.

Según una encuesta d e IAE Business School entre 268 firmas a nivel nacional hecha en enero, el 11% de las pequeñas y medianas empresas prevé reducir plantillas . Es el nivel más elevado desde el 1er semestre de 2022. A su vez, la proporción que plantean que no van a despedir se redujo al 60%, el nivel más bajo también comparado con el 1er semestre.

El comportamiento tiene una explicación, y es que las empresas están chocando contra una demanda en baja a la cual no le puede trasladar los aumentos de los costos a los precios. Para poder compensar tienen que mejorar la competitividad. Si no bajan otros costos, como pueden ser los impuestos, la corrección es sobre la plantilla de empleados.