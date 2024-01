Así lo reiteró este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni , que sostuvo en conferencia de prensa en Casa de Gobierno que la intención es que esas empresas "operen de la manera más eficiente posible" porque "no pueden seguir perdiendo plata" y es "de público conocimiento el déficit que tienen y lo perjudicial que representa en las arcas del Estado".

Respecto a la polémica sobre las explicaciones de la Ley Ómnibus, Adorni deslizó que los ministros del Poder Ejecutivo hablarán en el Congreso sobre los alcances de la ley.

El acuerdo con el FMI, la clave para Javier Milei

Según Adorni, el Gobierno busca "reflotar el acuerdo caído" con el FMI a partir del "incumplimiento sistemático de metas que ha tenido el país" con ese organismo de crédito, y espera "satisfacer con crecer" las condiciones de ese convenio.

En la antesala de la reunión de esta tarde de representantes del FMI con el equipo económico, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el plan oficial en marcha es "de un orden en las cuentas y en varios aspectos de la economía" que no debería generar "ningún tipo de inconveniente para que el acuerdo no se reflote".

Asimismo, el gobierno insistió que no solicitará “fondos frescos” y que tampoco habrá un nuevo programa sino que se trabaja en reflotar el programa que está caído.

Argentina y el FMI renegocian la séptima revisión del acuerdo que podría derivar en un desembolso de unos U$S 3.600 millones, producto de U$S 2.600 millones correspondientes a noviembre y U$S 1.000 millones que se adelantarían del giro que debía efectuarse en marzo de 2024