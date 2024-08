¿Las licencias de conducir serán vitalicias? La reforma que prepara el Gobierno

VAMOS CONTRA OTRO CURRO, DANDO MÁS LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD Presenté un proyecto para terminar con la renovación constante de la licencia de conducir. A caso alguien se olvida de manejar o las normas de tránsito? Basta de este trámite meramente recaudatorio. Modernizar, eliminar burocracia y evidencia científica, renovar la licencia no tiene ninguna relación en menos accidentes de tránsito. Por eso, propongo una renovación digital y sin costo, cada 5 años. Con una declaración jurada y apto médico, listo. Si lo truchas o alteras, delito penal. Si no informas algún hecho significativo que altere tu condición de manejo, falta grave. Hay que cambiar lo que hace años es "normal", pero no son más que curros.