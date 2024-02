Las otras definiciones de Javier Milei: CFK, Mauricio Macri, paritaria docente y la anécdota con el Papa

A su vez, el presidente admitió que tiene una relación maravillosa con el exmandatario Mauricio Macri, que regresará a la escena político en los próximos días tras su vacaciones en Villa La Angostura y se especula podría asumir como presidente del PRO.

"La fusión (con el PRO) en algún momento va a ocurrir. Es maravilloso cuando mirás la votación en Diputados, hubo un enorme trabajo de Ritondo, el orden espontáneo funciona", dijo Milei y sentenció que así se empieza a delinear el tablero político para las elecciones legislativas de 2025.

"Cristina opera para que nos peleemos porque es la principal perjudicada, si nos fusionamos y sacamos el 60% de los votos en 2025 no vuelven más. Ahí vamos a poder implementar todas las leyes promercado", agregó.

La carta de CFK

Consultado sobre el documento de 33 páginas que compartió este 14 de febrero Cristina Fernández de Kichner, "Como siempre, enamorada de la Patria", Milei le restó importancia y sostuvo que es una expresión de deseos.

Dijo que la expresidente plantea que La Libertad Avanza no terminará el mandato, porque desde que volvió la democracia hubo tres gobiernos no peronistas y dos no terminaron, pero "vamos a trabajar duro para no darle el gusto".

La paritaria docente y la educación

Milei dijo que la paritaria es un tema que "depende de cada provincia" que paga esos salarios y desestimó la posibilidad de convocar a una negociación nacional.

"Es un problema de los gobernadores de cada provincia", dijo y reiteró además que se entregarán "vouchers para útiles escolares y una ayuda de contención financiera para que los chicos no pierdan el colegio al que están yendo" por el aumento de cuotas.

El presidente insistió en la idea de que el gobierno no puedo por decreto fijar los salarios, ni los docentes, ni el salario mínimo vital y móvil, ni tampoco el de jubilados, para los que tienen una fórmula de compensación.

“Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores. No creo en que un político pueda determinar un decreto a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?”, se preguntó Milei.

La anécdota con el Papa

Por último, Milei compartió una "divertida" anécdota con el Papa Francisco, a quien visitó por primera vez la semana pasada en el Vaticano.

regalos papa milei.jpg Javier Milei y el Papa Francisco en la reunión en el Vaticano. Foto: archivo LMN.

"Cuando terminamos la reunión con el Papa, le presentó a mi rabino Axel Wahnish, que será mi embajador en Israel. Lo saluda y le dice 'ya que estamos se lo traje de vuelta'", contó el presidente. Luego, entre risas, dijo que Francisco respondió: "No, quedátelo vos".