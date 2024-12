Le tocó la cola a una empleada y fue denunciado por abuso sexual

El hombre de 75 años fue denunciado por abuso sexual por haberle tocado la cola a la empleada de un negocio de comidas rápidas del aeropuerto Jorge Newbery luego de que lo ayudara a hacer el pedido porque no hablaba español. El acusado no negó el hecho, sino que explicó que lo hizo como una forma de agradecimiento. “La toqué sólo para que se diera cuenta que le estaba diciendo gracias, pero no me di cuenta qué parte especial del cuerpo le había tocado”, dijo cuándo declaró en la Justicia.