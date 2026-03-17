Le vendieron una moto con fallas y contrató un sicario para vengarse: una mujer fue asesinada en el ataque

Se trata de Cecilia Iraola, de 53 años, que estaba en el living de su casa cuando el asesino disparó en su dirección.

Un sicario desde una moto disparó contra una casa y mató a una mujer.

Un hombre detuvo su moto frente a una casa ubicada en Luis De Flores 2283, San Isidro, provincia de Buenos Aires. Inspeccionó el frente de la vivienda y segundos después sacó un arma para efectuar siete disparos a la puerta y una ventana. Adentro se encontraba una mujer que fue alcanzada por varios proyectiles. Murió casi en el acto.

Se trata de Cecilia Iraola, de 53 años, que estaba en el living de su casa cuando el sicario disparó en su dirección.

El móvil del homicidio, según fuentes policiales, habría sido la venta de un auto marca BMW con fallas mecánicas. El comprador le había pedido al vendedor que le devolviera los 10.000 dólares de la transacción, pero como no tuvo respuesta, habría decidido contratar a un sicario para vengarse.

El supuesto autor intelectual del homicidio, identificado por fuentes de la investigación como Gustavo Arroyo, de 36 años, fue detenido en una casa del country Loma Verde, en Escobar.

Le vendieron un BMW con fallas y mandó a un sicario a balearles la casa: asesinaron a una mujer

“Arroyo no es solo el autor intelectual del homicidio, también se pudo corroborar que antes del crimen estuvo en la casa de la víctima para marcarle al sicario el ‘objetivo’”, dijo a La Nación un detective del caso.

Dieron con el dueño de la moto, pero escapó

A partir del análisis de las filmaciones de cámaras de seguridad, se logró identificar la chapa patente utilizada por el sicario. Su propietario tiene domicilio en José León Suárez, en el partido bonaerense de San Martín.

“Se allanó de urgencia el domicilio del titular de la moto. Cuando el personal policial irrumpió en el inmueble, el sospechoso se arrancó la tobillera electrónica y escapó por los fondos”, explicaron fuentes policiales.

Los investigadores aún no pudieron determinar si el dueño de la moto fue el tirador que mató a la víctima o si prestó el vehículo para concretar el plan criminal.

sospechoso autor intelectual homicidio por sicario (1)

El sospechoso estuvo preso en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) desde diciembre de 2015 hasta mayo de 2019. Pasó por la Unidad 9 de La Plata y la Alcaidía de Junín, desde donde recuperó la libertad.

La investigación

Según informaron a La Nación fuentes de la Municipalidad de San Isidro la investigación comenzó después de que personal de la Patrulla Municipal que recorría la zona en forma preventiva escuchó los disparos y se acercó a la casa de la víctima.

Los uniformados ingresaron en la propiedad con la ayuda de un vecino, que le abrió la puerta. Apenas entraron, se encontraron con Iraola, la víctima, gravemente herida. Pocos minutos después, un médico iba a certificar el fallecimiento de la mujer.

Pocos minutos después, a partir del análisis de filmaciones de cámaras de seguridad municipales y privadas, se pudo reconstruir el momento en que llegar el sicario y dispara contra la propiedad de la víctima y su posterior fuga.

“Si bien la patente de la motocicleta se encontraba tapada, el equipo del Centro de Monitoreo de Seguridad del municipio logró reconstruir el recorrido de escape. Desde la escena del crimen, la moto se dirigió hacia la calle José Ingenieros hasta tomar el Acceso Tigre de la Autopista Panamericana en dirección a la ciudad de Buenos Aires”, dijeron fuentes de la Municipalidad de San Isidro.

La representante del Ministerio Público y detectives de la policía bonaerense pudieron determinar que tiempo atrás, el hijo de la víctima, de nombre Matías y de 27 años, le había vendido un auto marca BMW por 10.000 dólares a Arroyo.

“El vehículo tenía problemas mecánicos. Entonces, Arroyo le pidió al vendedor anular la operación y que le devolviera el dinero. Como nunca se avanzó en la devolución de los 10.000 dólares, el hijo de la víctima comenzó a hacer amenazado de muerte”, dijeron los investigadores del caso.

El sábado pasado, 48 horas amtes del ataque a tiros, el hijo de la víctima se fue del país, Viajó a Costa Rica, según pudieron reconstruir los investigadores policiales y judiciales que participan de la investigación. Ya no tenían dudas de que el móvil del crimen había sido un ajuste de cuentas.

Allanamiento y detención del supuesto autor intelectual

“A partir de tareas investigativas y declaraciones testimoniales se pudo identificar al comprador del vehículo BMW y, en las últimas horas, se hizo un allanamiento en la casa que alquilaba en el country Loma Verde, en Escobar, donde fue detenido”, sostuvo una fuente al tanto de la investigación.

En el procedimiento en la casa del country donde fue detenido el supuesto autor intelectual del crimen se secuestró un teléfono celular, que podría ser la clave para reconstruir paso a paso el plan criminal.

sospechoso autor intelectual homicidio por sicario

“Ya se determinó que el supuesto autor intelectual, a partir del análisis de la información de la activación de las antenas de los teléfonos celulares, estuvo pocos minutos antes del ataque a tiros en cercanías de la casa de la víctima. No tenía antecedentes penales”, afirmaron las fuentes consultadas.

En las próximas horas, la fiscal Asprella le tomará declaración indagatoria a Arroyo, señalado como el autor intelectual del homicidio.