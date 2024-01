Ley Ómnibus, en vivo: la oposición dará quorum y el oficialismo asegura que tiene los votos para su aprobación

Live Blog Post

La oposición dará quorum y el oficialismo asegura que tiene los votos para aprobar la Ley Ómnibus

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el oficialismo tiene los números necesarios para conseguir la media sanción de la ley de Bases en la Cámara de Diputados. "Creemos que hay un consenso mayoritario para aprobar la ley. Además, no veo por qué no debería aprobarse", aseguró.

Sobre el encuentro que mantuvo ayer con los gobernadores y legisladores “dialoguistas” y las controversias surgidas por el Impuesto PAÍS, admitió que se tocó el tema. “Con los gobernadores hablamos del Impuesto PAÍS, pero no quedamos absolutamente en nada. Fue una conversación, un planteo que hicieron los gobernadores, pero quedó ahí. No acordamos nada”, explicó.

Con esa aclaración, Francos dejó mal parado al vocero presidencial, Manuel Adorni, que en su conferencia de prensa matutina afirmó que el capítulo impositivo no se había tratado en el cónclave del lunes en el CFI. En esa línea, el titular de Interior expuso en líneas generales de su trabajo en pos de que el megaproyecto consiga la luz verde en el Congreso: “No sé si alguno me quiere o no me quiere (en referencia a los dialoguistas), he tratado permanentemente de acercar posiciones y dialogar”.

Para Francos, los legisladores de los bloques con los que hablan “están totalmente de acuerdo” con los lineamientos generales actuales.

Gobernadores 1200.jpg Los gobernadores y diputados no K, considerados "dialoguistas", se reunieron para el tratamiento de la Ley Ómnibus. NA

Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa que envió el presidente Javier Milei en diciembre al Poder Legislativo, además del paquete fiscal, fueron los artículos vinculados al otorgamiento de facultades.

“Todos los presidentes han tenido declaraciones de emergencia y facultades delegadas y nadie se quejaba”, argumentó Francos, que esta tarde presentó a Daniel Scioli como nuevo integrante del Gabinete nacional. Por otro lado, envió un mensaje de esperanza con respecto al panorama económico: “Estoy convencido de que la inflación va a ir bajando. Soy optimista con el futuro y no me asustan los agoreros”.

Para finalizar, Francos apuntó contra el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo que decidió hoy que el DNU 70/23 es inconstitucional en materia del capítulo de reformas laborales.

Lo hizo luego de que en una medida cautelar frenara las reformas. Ahora todo está bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia. “El Gobierno va a apelar hasta el final el tema laboral. La justicia laboral forma parte de la vieja historia”, arremetió Francos.