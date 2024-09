Ley Salomé: la nueva norma de Chubut que impulsa el cannabis medicinal y honra la valiente lucha de una mamá

De hecho, por una iniciativa que surgió durante la sesión de hoy y a propuesta de un diputado, la nueva normativa tomó el nombre de Ley Salomé, en homenaje a la niña -hoy ya joven- que junto a su mamá se convirtió en un símbolo de lucha por la legalización de este tipo de terapias.

La valiente cruzada de Salomé y su mamá

Desde muy pequeña, Salomé sufrió graves problemas de salud que afectaban su calidad de vida. Su madre, en la desesperación de buscar una solución, descubrió que el aceite de cannabis aliviaba considerablemente los síntomas de su hija, aunque en ese momento el uso de la planta era ilegal y estaba rodeado de estigmas.

A pesar de los prejuicios y obstáculos legales, Berta no se detuvo. Su lucha constante, tanto en lo personal como en el ámbito público, inspiró a otros padres y madres que vivían situaciones similares.

Salome3-BertaCannabis.jpg Berta Tachek, de Puerto Madryn, escuchó emocionada el reconocimiento de cada uno de los diputados que hablaron en la sesión en la que que se aprobó la Ley Salomé.

“Salomé, mi hija, durmió durante 17 años con los ojos abiertos. Su patología no se los dejaba cerrar. Hace seis años que los cierra y está mejorando su vista. Y hace seis años que no tiene más convulsiones. Ya no sufre los síntomas más graves del autismo, está totalmente conectada con la vida”, le contó la mujer a Página/12 sobre el importantisimo beneficio que implicó para su hija el cannabis.

“Hoy, con 23 años y va a zumba, a clases de cocina, chatea con WhatsApp, hace la vida de cualquier adolescente. Tiene, por supuesto, un retraso madurativo sí, pero es ella”, sintetizó..

Ahora, gracias a esta nueva legislación, la lucha de Salomé y Berta es reconocida oficialmente en la provincia, a partir del impulso que la gobernación actual y las demás fuerzas políticas de la provincia le dieron a la iniciativa.

Emotiva sesión en la legislatura de Chubut

El proyecto de ley fue presentado por la diputada del oficialismo chubutense, Jacqueline Caminoa, en conjunto con otros legisladores de diversos bloques políticos.

En las semanas previas a la votación, el proyecto fue discutido y mejorado en las comisiones, donde también participaron organizaciones que trabajan en la producción y distribución de cannabis medicinal.

En la sesión, las galerías estuvieron llenas de referentes de estas ONGs, quienes celebraron emocionados la aprobación de la ley, que contó con el voto de los 27 diputados presentes.

Caminoa destacó la importancia de esta ley, que pone a Chubut a la vanguardia en el uso y regulación del cannabis medicinal.

Salome1-Principal-OK.jpg Los 27 diputados presentes en la sesion de este jueves aprobaron la Ley Salomé por unanimidad.

“Hoy Chubut da un paso trascendental, no solo garantizando el acceso a productos derivados del cannabis con trazabilidad y seguridad, sino también promoviendo la industrialización del cáñamo”, señaló. La normativa, además de permitir el acceso a productos medicinales con receta, abre nuevas oportunidades económicas para la provincia, vinculadas a la investigación, comercialización y desarrollo industrial del cáñamo.

Por su parte, Sandra Willatowski, presidenta de la Comisión de Legislación Social, Salud y Trabajo, remarcó que esta ley es fruto del esfuerzo conjunto de diversas organizaciones, legisladores y actores sociales. "Es una política pública histórica que no solo mejora la calidad de vida de muchos pacientes, sino que también derriba tabúes y prejuicios", afirmó.

Pero el momento más emotivo fue cuando Juan Pais, presidente del bloque Arriba Chubut, propuso que la ley llevara el nombre de Salomé.

Salome2-Gradas.jpg Los integrantes de distintas organizaciones pro cannabis siguieron la sesión desde las galerías de la Legislatura de Chubut.

“Su historia es un símbolo de valentía. Esta ley no solo reconoce la importancia del cannabis medicinal, sino también el amor y la dedicación de una madre que no dejó de luchar por el bienestar de su hija”, expresó el diputado.

Berta Tachek, visiblemente emocionada, recibió palabras de agradecimiento y reconocimiento de los legisladores, quienes subrayaron su papel como impulsora clave en la sanción de esta ley.

Durante años, ella fue una de las voces principales que lucharon por la legalización del cannabis medicinal en Chubut, y su historia se transformó en un ejemplo de perseverancia frente a la adversidad. Al igual que la de su hija.