Libertario y relacionado con el Papa Francisco: quién es y qué hace el Galleguito Álvarez

Desde ya, eso no es todo. El "Galleguito" es también amigo del Gordo Dan. Y acá es necesaria una pausa para preguntarse: ¿quién es el Gordo Dan? Porque, esto es así, hay quienes no saben de quién estamos hablando. Gente feliz, quizás. ¿Estable? Pues bien, esas personas, que ahora leen este artículo, al saberlo estarán un poco más informadas y serán un poco menos cuerdas.

El Gordo Dan, llamado Daniel Parisini, es un influencer, streamer y troll relacionado con el mileísmo, en específico señalado como el encargado del "ejercito tuitero" de Milei. Su novia, la abogada María Belén Casas, fue contratada por el "Galleguito" para ocupar la subsecretaría de Política Universitaria. Datos, no relato.

La cuestión es que en sus primeros 100 días en el cargo, Álvarez llevó a las universidades al borde del colapso financiero, con presupuestos pisoteados hasta dejarlos más secos que el argumento de una película clase B. Además, según publica La Política Online, el "Galleguito" no escatima en insultos hacia los rectores que se atreven a cruzar su puerta. "Sos un chorro, te choreaste una universidad", les dijo a algunos de ellos.

El subsecretario se pavonea como un enviado celestial. Su historial político, más marcado por los cambios de bandera que por logros concretos, deja en evidencia que su ascenso no se debe a méritos propios, sino más bien a una combinación de oportunismo y falta de escrúpulos.

Hoy imbuido por "las fuerzas del cielo", el "Galleguito" hizo política en el peronismo, como su padre, y llegó al sector público con el kirchnerismo; en específico, en 2003 junto a Tulio del Bono en la Dirección de Ciencia y Tecnología, y luego con Daniel Filmus y como asesor del diputado Gustavo Marconato. Es también un ferviente militante del "pañuelo celeste", y en 2020 se opuso a la ley del aborto, razón por la cual terminó de abandonar el peronismo.

El puesto que ocupa Álvarez fue siempre ocupado por ex rectores, mientras que él fue solo profesor en el CBC y nunca tuvo un cargo de gestión. Pero su misión no sabe de experiencias, sino de convicciones dictaminadas por el presidente Javier Milei, quien por ejemplo, con un reposteo en redes, manifestó que "todas las carreras universitarias que no sean ciencias duras como por ejemplo sociología, comunicación, humanidades o arte deberían ser pagas, por ser inútiles para la sociedad".

El Galleguito sigue esa línea, cree que en las universidades públicas se persigue a los libertarios y pone como ejemplo a su hija, a quien, dice, le hicieron bullying por ser "pañuelo celeste". Algo similar fue denunciado por el mismo Milei, cuando acusó de una profesora de perseguir ideológicamente a Iñaki Guitérrez, community manager del TikTok del presidente.

La situación de las universidades

En este contexto nacional de crisis económica y social, las autoridades del sistema universitario público argentino ya se manifestaron con paros y expresaron varias veces su preocupación y estado de alerta, conscientes de la importancia vital que las instituciones académicas representan en el tejido social y productivo del país.

En un comunicado emitido por el Consejo Universitario Nacional (CIN), se refleja la preocupación colectiva por el futuro de la educación argentina. Como destaca el comunicado: "De no implementarse medidas correctivas, el pleno funcionamiento de estas instituciones se verá gravemente comprometido".

En el centro de las demandas planteadas se encuentra la necesidad de adecuar los recursos financieros a la realidad inflacionaria del país. El gobierno de Milei prorrogó el presupuesto de 2023, que congeló las partidas en septiembre de 2022, y en un año, donde la inflación fue del 211,4%.

Los mandatarios universitarios hacen hincapié en la urgencia de incrementar de manera razonable los gastos de funcionamiento mensuales para asegurar la continuidad de las actividades académicas. Además, se exige una actualización salarial para docentes y personal administrativo, reconociendo su labor fundamental en el desarrollo y la excelencia educativa.

Asimismo, el CIN reafirma el compromiso con la inversión en infraestructura, equipamiento y programas de becas, elementos esenciales para garantizar un entorno propicio para el aprendizaje y la investigación. Y se destaca la importancia de sostener el presupuesto necesario para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la extensión universitaria, pilares fundamentales para el progreso y la innovación en todos los ámbitos de la sociedad.

El comunicado del CIN es apenas un botón de muestra de la crisis y los múltiples y dramáticos problemas que atraviesan hoy las universidades nacionales. Todos, de algún modo, conocemos la problemática, pero no todos saben quién es el hombre detrás del vaciamiento, el impepinable, ignoto y poderoso "Galleguito" Álvarez.