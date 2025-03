Licencia de conducir y otros cambios en la nueva Ley de Tránsito

image.png Ahora el carnet de conducir físico será un documento optativo.

Las principales reformas de la Ley de Tránsito son:

Licencia de conducir digital

Implementación a nivel nacional del carnet de conducir digital, que no tendrá vencimiento y su renovación será acorde a la edad:

Menores de 65 años: cada 5 años.

cada 5 años. Mayores de 65 años: cada 3 años.

cada 3 años. Mayores de 70 años: renovación anual.

Las personas menores de 21 años podrán acceder a las clases A, B y G. Los que tienen entre 21 y 65 años podrán acceder a todas las categorías de licencias nacionales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1901930462185934974&partner=&hide_thread=false LICENCIA DE CONDUCIR. El Decreto 196/25 con firma de @JMilei, @GAFrancosOk y @LuisCaputoAR introduce importantes cambios en la emisión y renovación de licencias de conducir.



El Decreto establece que la Licencia Nacional de Conducir, además del proceso actual, podrá ser… pic.twitter.com/GrDIA5WhqA — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 18, 2025

Sólo se requerirá una renovación del estado psicofísico de los conductores que podrá ser emitido por profesionales públicos o privados. Los conductores principiantes deberán por seis meses utilizar el cartel identificatorio y si cometen alguna infracción grave en los primeros años, se les suspenderá la licencia.

Aquellos que poseen antecedentes por infracciones graves, la revalidación requerirá también la aprobación del examen teórico-práctico.

La licencia física continuará emitiéndose solo como un documento optativo, pero la válida será la que encuentres en la app "Mi Argentina".

Menos trámites y costos para trailers y casas rodantes

Los propietarios de tráilers y casas rodantes de hasta 750 kilos ahora solo deberán tramitar un único Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), en lugar de realizar un trámite por cada vehículo al que se acople el tráiler.

image.png

Peajes sin barreras

Se adoptarán peajes libres de cabina y con cobro automático en todas las rutas nacionales. La Dirección Nacional de Vialidad tendrá hasta junio de 2027 para garantizar que todos los corredores del país cuenten con esta tecnología.

Cambios en la Revisión Técnica Obligatoria

Los vehículos 0 km de uso particular ahora deberán realizar la primera revisión técnica a los 5 años del patentamiento (antes era a los 3 años). Para los vehículos de uso no particular, la primera inspección se hará en el plazo que fije cada jurisdicción, con un tope máximo de un año.

Para los vehículos usados, la revisión técnica tendrá una vigencia de:

2 años en unidades con hasta 10 años de antigüedad.

en unidades con hasta 10 años de antigüedad. 1 año en unidades con más de 10 años de antigüedad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1901932362063093950&partner=&hide_thread=false VTV. El Decreto 196/25 con firma de @JMilei, @GAFrancosOk y @LuisCaputoAR incorpora importantes cambios en los trámites de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) también conocida como VTV. El tema ha sido objeto de mucho debate público. Algunos sugirieron eliminarla (aduciendo que… pic.twitter.com/xPBUaahBc6 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 18, 2025

Incorporación de la conducción autónoma

Se establece la introducción del concepto de vehículos de conducción autónoma. Esto consiste en aceptar que la conducción pueda no ser realizada por un conductor humano.

image.png

Se elimina la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI)

Ahora las licencias nacionales de las clases C, D y E serán válidas para el transporte interjurisdiccional siempre que sean emitidas por autoridades competentes según la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Eliminación de la renovación ante cambio de domicilio

Hasta ahora, aun cuando la licencia no hubiera vencido, si un conductor o chofer profesional cambiaba su domicilio en el Documento Nacional de Identidad, por otro en otra ciudad o provincia, debía renovar su licencia de conducir también por una de su nueva jurisdicción. Con esta reforma, queda eliminado este requerimiento.