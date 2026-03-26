Llega la Luna Rosa en abril: cuándo y dónde se verá en Argentina

Este fenómeno despierta curiosidad por sus repercusiones en el entorno y el estado anímico. Cuándo será.

En los próximos días, el calendario lunar marcará uno de sus momentos más llamativos con la llegada de la llamada Luna Rosa . Se trata de un fenómeno astronómico que cada año genera curiosidad tanto por su denominación como por las interpretaciones simbólicas vinculadas a ciclos de transformación y nuevos comienzos.

La luna llena del próximo mes será observable en toda la Argentina en la noche del miércoles 1 de abril. El satélite natural alcanzará su punto máximo de iluminación a las 23:12 horas , momento en que se verá completamente redondo y brillante en el cielo. El plenilunio se completará el 2 de abril a nivel internacional.

El evento podrá apreciarse desde cualquier punto del país, siempre que las condiciones climáticas lo permitan y el cielo esté despejado. La luna llena parecerá completa también durante la noche anterior y la posterior, lo que amplía las posibilidades de observación.

Especialistas en astronomía recomiendan buscar espacios alejados de la contaminación lumínica, como zonas rurales o lugares elevados, para obtener una visión más nítida del fenómeno. No es necesario utilizar telescopio; una cámara o un teléfono móvil con modo nocturno pueden capturar imágenes claras de la luna durante este evento.

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Por qué se llama Luna Rosa

Para entender el origen de esta denominación, Natalia Barrera, alquimista e investigadora de disciplinas vinculadas al funcionamiento de la mente y las emociones, explicó a TN que, este fenómeno está “está vinculado con la celebración de la Pascua”.

“También se la llama luna pascual, ya que es la primera luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Este fenómeno astronómico determina la fecha de la Semana Santa cristiana”, explicó Barrera.

Según la alquimista, el origen del nombre también está asociado con antiguas tradiciones espirituales. “Se la llama Luna Rosa por el rocío que cae en la tierra durante estas noches especiales. Los alquimistas lo recogían para elaborar el llamado rocío alquímico, también conocido como la saliva de los dioses”, señaló.

Según explicó Barrera, este fenómeno forma parte del ciclo lunar, que dura cerca de 28 días y que muchas tradiciones interpretan como un proceso de transformación. “Las fases lunares simbolizan el ciclo eterno de nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento”, explicó.

Eclipse lunar. Binoculares webp.jpg La forma de apreciar el eclipse lunar en su máximo esplendor es utilizando binoculares o telescopios.

En ese recorrido, cada etapa tiene un sentido distinto: la luna nueva se vincula con los comienzos y la introspección; la creciente con el crecimiento y la acción; el plenilunio con la culminación de un proceso; y la menguante con la limpieza y el cierre de ciclos.

El significado simbólico que se le atribuye a la Luna Rosa

A lo largo de la historia, diferentes culturas interpretaron este momento del calendario como una etapa de transformación y renovación. “En muchas tradiciones, la Pascua simboliza el despertar de la naturaleza. Su nombre significa paso o salto”, explicó la alquimista.

Barrera también señaló que varios símbolos de esta celebración están vinculados con el origen de la vida. “Cuando el huevo se rompe desde adentro marca el comienzo de la vida; si se rompe desde afuera representa la muerte. Por eso el cristianismo lo toma como símbolo del sepulcro del que nace una nueva vida, en referencia a la resurrección de Cristo”, indicó.

Jesús

Y agregó: “Para los pueblos paganos representa la resurrección de la primavera. El invierno deja el paisaje sin vida y, gracias a ese rocío, la primavera vuelve a despertarlo”.

Más allá del fenómeno astronómico, algunas corrientes simbólicas sostienen que este momento del ciclo lunar coincide con etapas de mayor sensibilidad. “La luna llena mueve las mareas, pero también nuestros líquidos y humores. Por eso en estos días las emociones están más activas”, explicó la especialista.

Según su interpretación, este período también suele estar ligado a procesos personales de cambio. “Muchas personas sienten la necesidad de terminar ciclos y abrirse a algo nuevo”, sostuvo Barrera.

Qué rituales se suelen hacer durante esta luna llena

En distintas tradiciones espirituales, este momento también se asocia con prácticas vinculadas a la renovación. “Es una época para hacer limpieza, soltar lo que ya no sirve y cerrar etapas anteriores. A través de prácticas como el ayuno o la penitencia se busca dejar atrás lo viejo y prepararse para una nueva etapa”, explicó Barrera.

“A partir de esta luna es importante conectarse con nuestros objetivos, iniciar proyectos y comprometernos con aquello que queremos construir en este nuevo ciclo”, concluyó.